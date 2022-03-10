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永續發展！中鋼成為世界鋼鐵永續發展憲章會員

▲中鋼成為世界鋼鐵協會新版永續發展憲章會員。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼成為世界鋼鐵協會新版永續發展憲章會員。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2022-03-10 23:00:00

中鋼公司於日前簽署，成為世界鋼鐵協會(Sustainability Charter)新版永續發展憲章會員，在世界鋼鐵產業中更是推動永續發展的領先企業。

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中鋼公司董事長翁朝棟表示，中鋼公司致力於ESG永續環境、社會責任及公司治理等3大面向的實踐成果，致通過世界鋼鐵協會(Sustainability Charter)所要求的20項標準審核，經該協會發布新版永續發展憲章(Sustainability Charter)，成為新版永續發展憲章簽署會員。

翁朝棟說，世界鋼鐵協會是由世界各國鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會及鋼鐵研究機構等約140個會員所組成的鋼鐵重要領導組織，其中主要以ESG(環境、社會、治理)面向所規劃之永續發展憲章，其中包含應對氣候變化行動、循環經濟、環境關懷、安全與健康、員工關懷、當地社區、負責任的價值鏈、商業道德和透明經營，以及創新和蓬勃發展等9項準則，而相關準則不僅與聯合國永續發展目標緊密相連，更期許各會員提出ESG發展實績及作為，藉由申請憲章簽署，展現出承諾永續發展的決心。

翁朝棟指出，該公司依循世界鋼鐵協會永續憲章所列的準則、標準，提出各項永續發展實績，例如在鋼鐵製造的生命週期中，將各項資源妥善運用，持續達成廢棄物零固化掩埋目標外，並同步整合高雄市臨海工業區的資源化連結，具體實踐循環經濟效益。

由於中鋼公司的各項實際成果及積極行動，均符合世界鋼鐵協會新版永續發展憲章準則，獲得該協會的高度肯定，致於日前通過嚴格審核，與其他38位會員共同成為憲章簽署會員。

翁朝棟強調，中鋼公司為厚植下一個50年的競爭力，戮力推動高值化精緻鋼廠、發展綠能產業經營雙主軸，以及積極落實減碳目標，持續開發具高技術含量、高獲利能力及高應用價值的精緻鋼品及投入節能、創能、儲能等核心技術，創造更大的鋼鐵價值，讓鋼鐵製品成為全球低碳轉型不可或缺的支柱材料。

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