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美腿辣模遭拍裙底！偷拍男起初不認　被逮後改口稱壓力大

▲女星林茉晶擁有106公分逆天長腿，有「台灣第一美腿」之稱，昨（9）晚在捷運驚遇偷拍狼，她勇敢逮人並分享過程。（圖／記者林調遜攝，資料照片）
▲女星林茉晶擁有106公分逆天長腿，有「台灣第一美腿」之稱，昨（9）晚在捷運驚遇偷拍狼，她勇敢逮人並分享過程。（圖／記者林調遜攝，資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 19:18:33

模特兒出身的女星林茉晶，擁有一雙106公分逆天長腿，而有「台灣第一美腿」之稱，昨（9）晚驚傳她在搭乘捷運時，遭到偷拍狼偷拍裙底，當時林茉晶本人並未察覺，而是有位熱心女路人提醒，兩人鼓起勇氣與偷拍狼對質，偷拍狼起初還死不承認，最後才坦承犯案，且原來受害者還不只林茉晶一人，警方訊後將偷拍狼依妨害秘密送辦。

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▲林茉晶擁有雙修長美是她全身最感到自信的地方。（圖／記者林柏年攝 , 2018.4.19）
▲林茉晶擁有雙修長美腿。（圖／記者林柏年攝 , 資料照片）
林茉晶今日在臉書發文分享此事，透露自己當時在台北車站搭捷運準備返家，突然一位陌生小姐點了點她的肩膀，指著前方剛進入車廂的大叔說「他剛剛偷拍妳底褲」。

林茉晶當下十分錯愕，但又覺得不能姑息，於是便和那位熱心小姐追進車廂內，與偷拍狼對質。偷拍狼一開始死不承認偷拍，不過又不肯拿出手機。三人在車廂發生爭執，林茉晶逐漸情緒激動，甚至都語帶哽咽，一旁看不下去的路人也越來越多，更有人直接幫忙按鈴報警。

結果到西門站後，林茉晶與偷拍狼下車，捷運警察已經在外等候，一查手機果然就有偷拍，而且手機內還有其他被害者的照片影片。林茉晶最後強調，自己能夠鼓起勇氣逮狼，其實都是多虧了那位熱心女路人的幫忙，「感謝這個社會依然有溫暖的人，要不是她，我真的不會發現自己被偷拍」，呼籲大家以後如果遇到類似狀況，一定也要熱心伸出援手，制止偷拍。

▲女星林茉晶在捷運遇到偷拍狼。（圖／翻攝自林茉晶臉書）
▲女星林茉晶在捷運遇到偷拍狼。（圖／翻攝自林茉晶臉書）
據了解，偷拍林茉晶裙底的鄭姓男子今年53歲，在金融業上班，被逮後供稱因為最近壓力太大才會偷拍，但他其實是慣犯了，訊後被警方依妨害秘密送辦。（編輯：倪浩軒）

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