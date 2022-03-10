美腿辣模遭拍裙底！偷拍男起初不認　被逮後改口稱壓力大

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林茉晶當下十分錯愕，但又覺得不能姑息，於是便和那位熱心小姐追進車廂內，與偷拍狼對質。偷拍狼一開始死不承認偷拍，不過又不肯拿出手機。三人在車廂發生爭執，林茉晶逐漸情緒激動，甚至都語帶哽咽，一旁看不下去的路人也越來越多，更有人直接幫忙按鈴報警。
結果到西門站後，林茉晶與偷拍狼下車，捷運警察已經在外等候，一查手機果然就有偷拍，而且手機內還有其他被害者的照片影片。林茉晶最後強調，自己能夠鼓起勇氣逮狼，其實都是多虧了那位熱心女路人的幫忙，「感謝這個社會依然有溫暖的人，要不是她，我真的不會發現自己被偷拍」，呼籲大家以後如果遇到類似狀況，一定也要熱心伸出援手，制止偷拍。
據了解，偷拍林茉晶裙底的鄭姓男子今年53歲，在金融業上班，被逮後供稱因為最近壓力太大才會偷拍，但他其實是慣犯了，訊後被警方依妨害秘密送辦。（編輯：倪浩軒）
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