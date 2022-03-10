澤倫斯基命大躲暗殺？俄諜「政治毒殺」實為蒲亭老把戲

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烏克蘭總統府辦公室首席顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）更是透露，過去這段時間，澤倫斯基至少已躲過10多次來自俄國的暗殺行動。《紐約時報》更指出，參與暗殺行動的幕後黑手正是克里姆林宮支持的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group），而過去蒲亭執政以來，以投毒、暗殺等手法整肅政敵或記者的方式早就被國際多次譴責。
波多利雅科表示，面對蒲亭下達的跨海追殺令，烏克蘭早有防備。靠著強大的情報單位與IT組織，烏克蘭政府得以在俄國間諜與傭兵組織進行投毒過程前抓到馬腳。此外，英國《泰晤士報》也在報導指出，政治毒殺的目標不只有澤倫斯基，暗殺名單還包含了烏克蘭總理與整個內閣、基輔「拳王」市長克里契科（Vitali Klitschko），與同為拳王的弟弟瓦拉基米爾．克里契科（Wladimir Klitschko）等超過23名烏克蘭官員。
事實上，熟知俄國特務與情報單位就會知道，從蘇聯獨裁者史達林時代就成立了毒藥工廠，對於該如何不露痕跡的下毒殺人，從過去蘇聯時代的KGB、俄國對外情報局（SVR）到如今的聯邦安全局（FSB）可說是如數家珍、家常便飯，在掌握總統大權之前曾擔任這個聯邦安全局負責人的蒲亭更可說是「高手中的高手」。
自從蒲亭掌握俄國政治核心巔峰以來，對反對派政客、記者或間諜「投毒」的暗殺史屢見不鮮。2006年，前蘇聯KGB上校，原俄羅斯聯邦安全局中校的前間諜利特維年科（Alexander Litvinenko）在英國被放射性元素釙-210（polonium-210）毒死；2018年3月，俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾父女（Sergei & Yulia Skripal）同樣在英國遭人以前蘇聯製造的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊，一度引爆引爆西方國家與俄羅斯互相驅逐外交官的外交攻防。
近年來疑遭蒲亭下旨毒殺的人物正是有著「蒲亭頭號政敵」之稱的反對派領袖納瓦尼。他不僅同時具有俄羅斯和烏克蘭血統，還大力打擊貪腐與接連爆料莫斯科權力核心圈的貪污、洗錢手段的行為，被視為克里姆林宮的眼中釘。2020年8月20日，在西伯利亞托木斯克機場的咖啡廳，納瓦尼疑似被人在茶中下毒陷入昏迷，被送往當地醫院後更一度遭到阻止轉診，被懷疑是當局為了等待納瓦尼體內毒物代謝後讓蒲亭脫罪而對醫院施壓。所幸在納瓦尼身旁幕僚強制要求下，緊急轉診至柏林夏里特醫院（Charité Hospital），並在德國證實納瓦尼中的毒，就是神經毒劑「諾維喬克」。
納瓦尼的發言人基拉·亞米許（Kira Yarmysh）懷疑，毒藥是在托木斯克機場的咖啡廳裏被投進了他喝的一杯紅茶當中。亞米什表示，納瓦尼在上飛機前根本沒有吃過任何東西。
在受害者即將進行長途飛行之前投毒，是俄國間諜一貫的手法，這能夠讓受害者被困在飛機上足夠久的時間，兇手不僅可以確保毒性發揮藥效時長，也能輕鬆地逃走，飛機上求援更是困難。值得慶幸的是，昏迷的納瓦尼搭乘的飛機降落後，就被醫護人員急忙送到加護病房，否則將與許多蒲亭政敵一般莫名死在看不見的殺手下。
儘管克里姆林宮始終否認這些投毒暗殺的行為與莫斯科權力核心有關，但外界心知肚明的是，這些為了鞏固權力而不計後果暗殺敵人的手段與克里姆林宮脫不了關係。英國皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）的俄羅斯專家加里奧蒂教授（Prof Mark Galeotti）也告訴《BBC》「毒藥有兩大特徵：既低調又有戲劇性」。為了維持政權與利益，進行無視距離的低調暗殺，似乎是流淌在特工出身的蒲亭血液中酷愛的老把戲，也是澤倫斯基勢必得提防的神祕殺招。