蹭大S流量？汪小菲黑臉發呆「假直播」　慘淪宣傳背景

大S斷開前夫汪小菲，閃婚韓星具俊曄，不只震撼台灣演藝圈，在中國也引起眾多討論，迅速登上微博熱搜第一名，由於張蘭、汪小菲母子都未表態，看熱鬧的吃瓜群眾湧入他們和餐廳「麻六記」的抖音直播留言，不過，眼尖的粉絲今（10）日卻發現兩人亮相直播的模樣不太正常，仔細看才發現汪小菲竟是被P圖方式當成背景影片播放，明顯是蹭大S流量！





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▲汪小菲人不在現場，卻被P圖成直播背景影片。（圖／翻攝張蘭抖音）

汪小菲自離婚後，醉心於工作，餐廳越開越多，生意做得很大，身為老闆他主動放下身段，直播帶貨賣起自家產品，在鏡頭前品嘗花膠、麻辣鍋、牛蛙，自吹自擂品嘗美食，還一度因為左手無名指上的戒指曝光，被發現疑似與張穎穎同款曬恩愛的嫌疑。





大S宣布再婚當天，汪小菲照樣露臉直播，削瘦模樣頗為帥氣，他還對同事表示剛剪了新髮型、煥然一新，網友猛誇「汪總好帥」，但迎接他的卻是滿屏幕的留言嘲諷「你老婆嫁別人了」、「快去把孩子帶回來」，他臭著一張臉依舊強裝鎮定；張蘭也一樣被網友連環追問，瘋狂網友都催他把兩個孫兒帶回北京。





▲被眼尖網友識破，張蘭抖音直播擺明說「背景是摳圖！」（圖／翻攝張蘭抖音）

但今早「麻六記」又開直播，網友卻發現汪小菲坐在餐桌前一臉沮喪樣、灰頭土臉，一句話都不吭聲，也沒幫忙宣傳，仔細瞧才發現，影片現場擺著商品，背後是助理說話撐場，汪小菲竟是被KEY上去綠幕的影片，淪為背景畫面，明明人不在現場，卻以另類方式露臉宣傳，被群嘲「怎麼不說話，在那發呆呢？」、「直播是可以P圖的嗎？太明顯了」、「還在蹭大S流量！人家欠你的嗎？」



