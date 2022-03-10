挨批政治介入鏡電視申設審查　NCC：可受外界公評

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不過邱臣遠指出，《鏡電視》2021年7月9日稱裴偉已辭去董事長，但裴是在8月18日才辭職，且裴是《鏡電視》董事長，同時也是「停雲管理顧問公司」董事長，更是媒體指稱「每月持續領150萬顧問費」的顧問。
邱臣遠進一步說明，從2019年8月籌設規劃《鏡電視》直至2020年4月正式成立，停雲和《鏡電視》簽約費用，包含董事長薪資，《鏡電視》一共支付給「停雲」1340萬元，又待時任董事長陳建平上任後，公司依約持續支付，質疑「為什麼裴偉可以和裴偉簽約？」怒批裴偉嚴重違反公司治理、同時涉及刑事背信，並且侵害《鏡電視》股東、員工權益。
民眾黨立委蔡壁如質疑，「裴偉和裴偉簽約，這麼明顯的違法行為，NCC為什麼選擇看不見？」要求NCC必須向國人說明裴偉在其中扮演的角色，且明知是違法，為什麼NCC主委陳耀祥堅持護航到底？又有哪些綠營高層向NCC主委陳耀祥關說？
民眾黨立委賴香伶則表示，《鏡周刊》有高達150名員工掛在《鏡電視》領薪水，是否違反當初對NCC承諾，且之後又全數移回原因為何，若無向勞動局申報屬違規行為。
賴香伶透露，請台北市勞動局前往勞檢結果，直到2020年9月至11月，《鏡周刊》和《鏡電視》仍有部分勞工相互調任，最近一次調動是今年2至3月從《鏡電視》調動至《鏡周刊》，這是很多中小企業的手法，會把勞工的勞保轉來轉去，甚至沒有經過勞工同意，時間拉長，事後計算資遣費會造成勞工工作年資受損，根本損害勞工權益。
對此，NCC說明，針對《鏡電視》申設案，審查期間，民眾反映裴偉擔任該公司有給職顧問、《鏡電視》員工與《鏡周刊》人員共用等情形，NCC會本於職權進行了解與調查，並參照《鏡電視》營運計畫、申請人承諾，就該公司股權結構、負責人資格、公司財務、公司人力、經營方針、內容製播、內部控管與公共問責、勞動權益等面向，分別做成附款及行政指導事項等要求，納入後續監理範圍。
NCC強調，針對外界質疑政治力介入NCC審理《鏡電視》申設一節，NCC委員依法獨立行使職權，絕無政治力介入情形，就人民申請案件，均依法受理，可受外界公評。
至於本月4日，《鏡電視》董事會中突撤換原董事長陳建平、總經理李玉珮，並改由董事李永豐接替董事長、《民視》副總經理蔡滄波接任總經理一事，依法，《鏡電視》需於15日內向NCC申請變更。
NCC表示，已於昨下午接獲申請變更，由於公司負責人變更，屬公司營運自主及公司治理範疇，並涉經濟部主管事項，但也因涉及衛廣事業營運計畫及執照所載內容變更，將依《衛星廣播電視法》第15、16條、《衛廣事業負責人監督管理辦法》等規定辦理審查。