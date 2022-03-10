樂園玩一波！義大推有鄰真好、鈴鹿賽道「打疫苗享折扣」
三月起部分防疫措施鬆綁，適合大小朋友、全家出遊的樂園也祭出優惠搶客。義大遊樂世界三月份每周六、日推出「有鄰真好」回饋方案， 12歲以下設籍高雄市入園只要10元。鈴鹿賽道樂園推出「打疫苗享折扣」，購票時出示黃卡，第一劑享9折、第二劑享8折、第三劑享7折購票優惠，優惠活動到四月底。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-10 19:44:07
義大遊樂世界感謝廣大高雄鄉親長期以來的支持與愛護，三月份每周六、日推出「有鄰真好」回饋方案，12歲以下設籍高雄市入園只要10元，凡設籍｢高雄市｣市民朋友每人只要450元。
義大遊樂世界除了有豐富好玩的遊樂設施，今年還推出全新劇院大秀「奇幻之旅」，來自世界各國頂尖的舞者以特技、舞蹈與精湛的魔術表演，帶領遊客前往一場華麗刺激的世界旅行。除此之外，還有全台最大室內親子遊樂場，超過20種親子遊樂設施，不管雨天晴天都能盡情暢玩。每下午3點半，還有精彩的戶外遊行表演「魔法少年大義-調皮的彩蛋兔」。此外，憑入園手章還能免費搭乘南臺灣最高最浪漫的義大摩天輪。
鈴鹿賽道樂園推出「SHOW出疫苗小黃卡 優惠不卡卡」，購票時出示黃卡，第一劑享9折、第二劑享8折、第三劑享7折購票優惠。除了疫苗優惠外，即日起，每日下午1點前購買一張全日暢遊券650元，免費招待5歲以下孩童體驗，加碼多重送，包括，第一送「奧斯汀樂園」原價650元的奧斯汀主題樂園，一大一小只要399元、第二送「沐光美髮」淨化紓壓洗髮50元抵用券2張。