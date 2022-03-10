羽球／戴資穎不敵日本甜心 德國止步16強專心備戰全英賽
超級300系列德國公開賽，我國世界球后戴資穎今(10)日次輪面對日對世界第13日本女將高橋沙也加，最終以15:21、18:21吞下生涯對戰首敗。接下來小戴將專心備戰16日開打的全英公開賽。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-03-10 20:24:11
為了備戰下周登場的全英賽，小戴相隔8年再次來到德國，作為她新年首站，今年榮膺頭號種子的球后首輪以21:11、21:15力退世界第35的華裔美籍王苑力，收下生涯對戰3連勝和16強門票。
今天16強對上高橋沙也加，儘管過去交手，小戴6戰全勝，但上次碰頭已是2018年，這位「日本甜心」做足準備，趁著小戴失誤，在首局後段攻下一波7:1拉開差距，小戴先是殺球掛網，讓對手先來到13:20聽牌，化解2個局點後，回球出界以15:21讓出首局。
次局，雙方陷入拉鋸戰，小戴多時處於落後，不過總能追成平手，最後雙方歷經9度平手，高橋沙也加以殺球拿下比賽，小戴最後連失3分，以18:21吞下生涯對戰首敗。全場耗時34分鐘。
德國公開賽因新冠肺炎疫情關係，已連2年停辦，今年才復辦，而小戴上次參賽早在2014年，生涯4度打此站，最佳成績是8強。