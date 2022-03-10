《原子少年》蓄勢待發！詹仁雄力拱小S出馬點評小鮮肉

由知名製作人詹仁雄發起的男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，即將在本月啟動，他在圈內人脈超廣，一開口就順利邀到Ella陳嘉樺、坤達、周湯豪、田一德擔綱導師，為學員指點迷津，他自曝曾找過小S當主持人，但她手上還有節目，不想太勞累選擇婉拒，詹仁雄表示不會放棄，會力邀她當客座飛行導師，和80位小鮮肉擦出火花！





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▲詹仁雄在圈內人脈廣，順利邀請四位導師出馬。（圖／記者陳明安攝影）

Ella當初會組團S.H.E出道，就是參加詹仁雄旗下公司所製作的《宇宙2000實力美少女爭霸戰》選秀單元，所以他一開口邀請，Ella 立刻點頭，她參與眾多選秀節目，很有挖掘偶像的眼光，只是因為去年5月疫情嚴重禁止群聚，遲遲無法錄影，她曾玩開笑說，「再不開始錄影，我會動了生第二胎的念頭！」





▲Ella擔任男團選秀節目導師，鼓勵「原子少年」把握當下。（圖／環球音樂提供）

坤達當年舞技出眾，獲邀組團加入《Energy》，之後成功轉型演員、主持人，還娶回美嬌娘柯佳嬿，多棲事業相當成功，他希望透過自身經驗，將男團心得分享給大家，期待找到亮眼的新偶像。





▲坤達擔任選秀節目《原子少年》導師。（圖／野火娛樂 ）

而被眾多學員點名最想合作的，就是嘻哈導師周湯豪，他參加對岸的《中國新說唱》表現亮眼，完全不輸中國選手，既有超強的音樂、影像製作能力，還能兼具偶像外型，是新人亟欲仿效的對象。詹仁雄透露，當初找他當男團導師，讓周湯豪鬆了一口氣，因為擔綱導師必須跟選手互動，若要跟80位女生合作音樂的話很難避嫌，跟男生相處輕鬆多了。





▲周湯豪身兼製作人、導演、歌手身分，也參加過大型選秀節目。（圖／野火娛樂提供）

而舞蹈導師田一德參加過中國節目《這就是街舞》，獲得亞軍殊榮，擅長舞蹈類型多元，這次來參加選拔的成員臥虎藏龍，年紀雖小，卻都是舞齡多年的高手，相信在田一德的協助下，能培養出舞技高超、不輸韓團的國際偶像。



