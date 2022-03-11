旗艦新機小米12系列3/17登場 「0負評女神」壓陣賣機
小米年度旗艦機小米12將於下周四(3/17)在台亮相，擁有3顆5,000 萬像素鏡頭，每一顆都是主鏡頭，號稱「暗夜之眼」的超級夜景模式2.0也將配置在該手機內，還有ProFocus拍攝功能，完美捕捉生活中每一個場景，輕鬆對焦；更集結強大5G旗艦處理器、2K 1-120Hz AdaptiveSync Pro高續航變速螢幕等頂級規格，準備搶攻2022年度Android旗艦系列首選。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-11 10:02:43
小米12系列從國外的規格來看，有 6.28 吋 小米12、6.73 吋 小米 12 Pro，以及 6.28 吋 小米 12X 共 3 款機型，其中小米12 與 小米12 Pro 皆採用高通 Snapdragon 8 Gen 1 旗艦平台，而 小米 12X 則是搭載 Snapdragon 870 旗艦平台，目前官方雖然尚未公布引進的規格，但從小米在FB上的預熱活動中小米 12 Pro和小米12被列為活動贈品，外界猜測台灣小米至少會引進這兩款手機到台灣市場。
相機的部分，小米 12 配置5000萬畫素主鏡頭＋1300 超廣角+50mm 長焦微距的組合。小米 12 Pro 則更高規，擁有 3顆5000萬畫素主鏡頭，超廣角和 2x 人像相機都會用 Samsung 的 JN1 感光元件。
目前小米 12 起跳價格為 8+128GB售價人民幣 3,699元起(約新台幣1萬6800元)，小米 12 Pro起跳價為8+128GB售價人民幣 4,699元起(約新台幣2萬1347元台幣)，台灣正式開賣資訊預計3/17發表會時也會一併公布，官方FB也透露找來 「0負評女神」，留言也爆雷回應「產品大使一定是林依晨 」。