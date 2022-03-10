曹格爆喝酒鬧事 在場友人稱「絕對沒醉」：是受不了挑釁
金曲歌王曹格曾多次酒後滋事上新聞，昨晚又被網友爆料他酒後大鬧餐廳，不斷飆罵髒話，最後被警方依《社維法》送辦。不過曹格本人強調「單邊的爆料會誤導整件事情的真相」，而當天在場的同桌友人凃惠源也替他喊冤，保證曹格真的沒有喝醉，只是因為受不了被挑釁才情緒失控。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 21:08:18
對於酒後鬧事爆料，曹格今日發聲回擊表示，「我保持安静讓台灣警方和法律往下調查，我尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也很希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料。這樣會誤導整件事情的真相。接下來一切交给警方處理，在此之後不再做回覆。再次謝謝關心以及愛我的人」。
而根據《自由時報》報導，事發當天在餐廳與曹格一起用餐的友人凃惠源表示，曹格當天只喝了3碗用酒熬燉的雞湯，確定沒有喝醉，情緒失控其實是因為受不了隔壁客人的挑釁。
凃惠源指出，當天他們用餐完快離開時，隔壁包廂來了桌客人交談的音量很大，於是曹格用英文說了一句「keep quiet（保持安靜）」，結果對方反而越講越大聲。之後曹格他們要離去時，又聽到對方說「leave me alone（離我遠一點）」，曹格一聽覺得被挑釁，這才情緒失控。
凃惠源表示，唱片公司都有處理後續的賠償，沒想到會被爆料說成是喝醉鬧事。凃惠源感慨有提醒曹格身為藝人，做任何事都會被放大檢視，但曹格從小在國外長大，曾遭遇種族歧視，養成個性就是遇到挑釁便要正面迎戰，改變不了。（編輯：倪浩軒）