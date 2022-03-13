ESG投資熱／金管會出招防「漂綠」基金　專家提2招避踩雷

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投信業者也指出，全球目標2050年達到淨零碳排，加上歐美主要國家預計2030年達到碳中和，ESG持續概念持續深入人心，預期綠能投資熱度至少會維持10至15年，ESG已從過去投資「選配」變成「標配」。
其實，金管會在2020年也公布了「綠色金融2.0政策」、「公司治理3.0」等，均涉及ESG原則，就是希望啟動金融市場辨識與管理氣候變遷的潛在風險，透過金融機制引導企業及投資人重視ESG議題。
雖然ESG成為企業永續發展的評估指標，新冠肺炎疫情的爆發，更讓國內外企業對ESG議題更加重視，責任投資也成未來趨勢，綠色金融更是熱門投資項目，亦有助於引導產業朝更環保、更永續的方向發展，尤其隨著投資人ESG意識崛起，企業重不重視ESG，也成投資人投資與否的關鍵，只是國際上對於「永續投資」有不同定義，不同的金融機構、國家也有各自的永續標準。
也因此，歐盟在2020年提出「永續分類標準」，具體定義「永續經濟活動」的質化及量化標準，金管會認為金融機構要透過資金去引導永續發展，歐盟的「永續金融分類法」具體定義「永續的經濟活動」非常重要，不是企業自己說永續、綠色就行，而同樣，標榜ESG基金、ETF也如雨後春筍冒出，是否也有「掛羊頭賣狗肉」的情況，標榜ESG卻投資水泥、鋼鐵、石化業等高汙染行業，只是想藉由「漂綠」吸金。
為避免投信基金、上市櫃公司「漂綠」，金管會去年7月2日先發布「ESG相關主題投信基金之資訊揭露事項審查監理原則」，業者募集發行ESG基金、申請發行計畫、公開說明書等書件都應至少揭露8大資訊內容，包括投資目標與衡量標準、投資策略與方法、投資比例配置、參考績效指標、投資比例配置、排除政策、風險警語、盡職治理參與定期揭露，其中基金持有符合ESG相關投資重點標的占基金淨資產價值的最低投資比重，至少要達7成，若只有6成，投信公司必須親自說明理由，若基金投資ESG占比、連6成都不到，在審查原則發布後6個月內也要完成補正。
此外，隨著國際及投資人對於ESG越來越重視，金管會也將實施2大資訊揭露新制。包括「強化公開發行公司年報揭露ESG相關資訊」、「擴大上市櫃公司CSR報告書取得第三方驗證之範圍」，讓ESG揭露越清楚的上市櫃公司，將更能得到投資人肯定。
金管會也參考歐盟制度在去年底完成小規模永續分類標準的委外研究，並將強化公開發行公司年報揭露ESG相關資訊。同時，也在今年1月進一步發布「ESG相關主題境外基金資訊揭露事項審查監理原則」，對標榜ESG的境內外基金審查要求一致化，包含要求投資人須知載明ESG境外基金的永續投資重點和目標、相應採用的投資策略類型、參考績效指標、排除政策、風險警語、盡職治理參與事項等，且持有ESG相關標的至少須達基金淨資產價值的6成以上，但最好是能達7成，主要是國際標榜ESG相關基金多半要求投資相關標的至少要達7成，若占比介於6至7成則須提出說明。
而經金管會核准符合新審查要求的境外基金，將可列入境外基金資訊觀測站的ESG基金專區，供投資人參考，若目前標榜ESG的境外基金未依照新規定補正，必須在基金名稱後方加註警語「本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金」，且基金名稱若包含ESG或永續，就必須更改名稱。
除金管會祭出ESG基金新審查原則，投資人還可怎麼做來避開「假ESG」、「漂綠」基金？國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑建議，投資人進行ESG基金的投資，應該先確認基金的投資組合中，持股內容是否真的與基金設定的初衷一致，並可透過基金月報，或是其他官網裡的說明，以確認該檔商品是否符合ESG的選股精神。
如果投資的是ESG共同基金，則可參考知名的基金評比機構，例如晨星等所提供的基金評比，若你投資的是ESG ETF，則適合挑選追蹤知名國際ESG評級機構，所編製的指數為標的ETF，藉以避開所謂的「假ESG」、「假綠」的問題。
在關注ESG題材上，富邦公司治理ETF經理人温芳儀也提醒投資人，還是要回歸投資內涵，由於各家ESG評鑑工具不同，投資人能抽時間了解ESG評鑑內容，如目標、題目、評分方式等，還有列入ESG的股票池是否為了「漂綠」而過於寬鬆，以及指數編方式是否符合投資理念。