韓總統大選保守、進步陣營對抗　票倉有鬆動跡象

我是廣告 請繼續往下閱讀
對候選人的反感，導致這次韓國選民「選黨不選人」的傾向明顯，分別被視為進步派及保守派票倉的湖南及嶺南地區，兩大黨候選人的得票率特別懸殊。
根據中央選舉管理委員會統計，以48.56%得票率當選的最大在野黨國民力量候選人尹錫悅，在全國17個一級行政區中的10個取得領先，包括保守派票倉的嶺南地區，以及首都首爾市、忠清地區及江原地區。
進步派票倉光州、全羅北道及全羅南道則能看到共同民主黨支持者因政黨輪替聲浪帶來的危機感而集結，投票率不僅是全國最高，李在明的得票率也都高達8成以上，可惜湖南地區選民人數在整體占比僅一成，最終無力回天。
值得注意的是，尹錫悅這次在光州、全羅南道及全羅北道的得票率皆在10%以上，創下1987年來保守派候選人在湖南地區得票率新高紀錄。
不止進步派票倉對保守派候選人的支持回溫，保守派票倉的嶺南地區也出現鬆動跡象，韓媒每日新聞引述政界人士說法指出，李在明在大邱及慶尚北道（TK）的得票率都達到2成以上，是尹錫悅在湖南地區得票率的兩倍，光看這點，可以認為李在明更成功地打破地域政治版圖。
而在住有全國逾半數人口的首都圈，除首爾市外，京畿道及仁川市支持李在明的選民都比尹錫悅略多，主要應是受惠於李在明過去擔任城南市長及京畿道知事時的政績基礎。
尹錫悅在首爾市的勝利則被歸因於文在寅政府的打房政策。從選票分布可以看出，首爾市內包括江南等房價較高的公寓密集地區，清一色由尹錫悅拿下，這也讓尹錫悅以4.9個百分點的差距，大賺31萬票，超過與李在明的24.7萬票差，被認為是這次大選致勝關鍵。
也有輿論分析，李在明這次在自己出生的TK地區表現不如預期，也可能是這次在開票率近6成時被對手反超的原因之一。韓國選民一般傾向與自己相同地方出身的候選人，若李在明能按目標拿下3成得票率，就會多出25萬多票，足以彌補與尹錫悅之間的差距。（編輯：高照芬）1110310