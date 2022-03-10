名家論壇》李兆立／國民黨的跪中代言人 住海邊的吳斯懷

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問題是，尹錫悅才剛當選，不僅薩德（THAAD，戰區反飛彈系統）的擴增連個影子都還沒有，就連中國外交部都還在表示「祝賀尹錫悅，韓國是重要夥伴」，吳斯懷卻搶著罵人，到底是哪招？
像吳斯懷這般堂堂正正的中國人，對宮廷劇應該不陌生，那裡頭常常有一種小跟班，會在皇帝還沒說話前，就搶著揣摩聖意開口數落羞辱對方。
比一比，看一看，是不是像極了？
罵完薩德，當然要接著使出國民黨最近也很愛的「今日烏克蘭，明日台灣」的論調，宣稱韓國部署薩德會挑釁中國，就像是北約部署飛彈會挑釁俄羅斯，結果就是戰爭。不知道這種「今日烏克蘭，明日韓國」的說法聽在韓國耳裡，會怎麼看待這個台灣的國會議員？
我想韓國人恐怕會先幫吳斯懷上一堂歷史課。2017年韓國部署薩德後，中國祭出了「限韓令」，不僅打擊了韓國商品和藝人在中國的市場，也造成中國遊韓人數劇烈下滑。然而，即便韓國隨後立刻喊停薩德，限韓令卻沒有隨之取消，而是直到去年才逐步放寬。
這個限韓令不只打擊了韓國藝人，還打到一個倒霉的企業叫做「樂天」，原因是韓國政府徵用樂天的土地來部署薩德，而樂天沒有「抵死不從」，結果被中國抵制得亂七八糟，至今尚未恢復元氣。
請問吳斯懷，韓國的「停止挑釁」換來了什麼公道？
最荒謬的是，在限韓令威力最強的這幾年中，中國政府始終沒有承認過有「限韓令」，直到去年才說「解除限韓令」。這點確實是跟俄羅斯繼續堅稱這次侵烏是「特別軍事行動」蠻像的，一樣毫無擔當，一樣蠻橫無理。
但國民黨看不到這些蠻橫無理，只顧著幫中國批評韓國設置「防禦性飛彈」來表忠，甚至還搬出「等距外交」那套陳腔濫調來抨擊韓國「太過親美，會激怒中國和北韓」。
說到北韓，我們也要幫吳斯懷喚起記憶，過去五年文在寅對北韓的「溫暖善意」和「毫無挑釁」應該無話可說了吧，請問換回什麼呢？答案是，北韓不僅連「終戰宣言」都不肯簽，還把位於開城的兩韓聯絡辦公室給炸了。
請問吳斯懷，韓國還要多不挑釁，才能換得北韓的和平保證呢？難道要韓國將領學你去平壤為金正恩的閱兵大典鼓掌才行嗎？那根本不是等距外交，而是膝蓋外交，還要笑笑的謝對方不殺之恩。
吳斯懷是個案嗎？當然不是。正當吳斯懷在對韓國推銷自己的膝蓋外交時，國民黨前主席洪秀柱在接受「德國之聲」的專訪中，不僅不願將共機繞台稱為挑釁，還幫中國否認了維吾爾集中營的存在。
「很多事情是要眼見為憑的！」洪秀柱這樣教訓德國之聲的記者，無論對方如何引述國際報導和國際組織的調查受阻，洪秀柱依舊不為所動。至於傳說中的中國善意，則是不用任何憑據，北京說有，國民黨就說有。
對國民黨來而言，什麼是挑釁，什麼是事實，關鍵是要從中國的角度出發。中國說是挑釁的，就是挑釁；中國否認的指控，就是子虛烏有。嘴巴說等距，膝蓋倒是很誠實，而且不只自己跪，還要拉所有台灣人，甚至其他國家還一起跪，來獲取虛幻的安全與善意、這種窩囊的防衛戰略真的是舉世罕見。
誠心奉勸國民黨，要喜孜孜地對中國獻上膝蓋，留在你們自家黨部裡頭就好，請不要跑到國際上揪團朝拜，丟人現眼。
●作者：李兆立／政治工作者
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