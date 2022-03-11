中國再爆疫！吉林學生控校方管理混亂、交叉感染孤立無援

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這位化名「林凡一尋」的網友指出，學生們孤立無援，生活必須品嚴重不足，哭著給老師打電話，老師也不知道怎麼辦，一群人被堆在那裡，不少學生都崩潰大哭：「正常的同學們在寢室沒有水喝，消毒設施嚴重不足，學校說沒了就是沒了，補不補再說，態度很強硬。」
「林凡一尋」還聲稱，老師一直給退燒藥，跟學生說吃了捂著被子睡一覺，結果還是沒退燒，就給你換一種藥，說白了就是在宿舍挺死，有個同學現在已經沒意識了，躺在寢室等待處置。事發後，校方還一直阻止學生在社交平台曝光事件，另有學生曾多次致電吉林市多個疫情防控部門，均未獲接聽，部分部門甚至推卸責任，逼得他只好上網求助：「求求了，好心人們，我們農科院的同學要挺不住了，希望輿論平台可以幫助我們，每個人都是一份力量，求求了，幫幫同學們吧！」
根據中媒《澎湃新聞》，從3月6日該校出現第1例新冠確診起，隨後4天時間，截至10日下午為止，共報告了68例新冠感染者，其中20例確診患者，48例無症狀感染者。3月10日，微信公眾號《吉林發布》發出消息，吉林省委決定，讓總督學、省教育廳黨組成員岳強兼任吉林農業科技學院黨委書記，並免去張立峰的吉林農業科技學院黨委書記職務。
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