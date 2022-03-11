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中國再爆疫！吉林學生控校方管理混亂、交叉感染孤立無援

▲中國吉林農業科技學院驚傳校方對新冠疫情管控不當，導致爆發交叉感染的事件。（圖／翻攝自微博）
▲中國吉林農業科技學院驚傳校方對新冠疫情管控不當，導致爆發交叉感染的事件。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-11 08:49:20

俄烏戰爭吸引全球目光，但與此同時，新冠肺炎疫情也仍在持續。中國近幾日接連新增數百例本土確診，當中又以和香港鄰近的廣東，以及東北的吉林等地，疫情最為嚴重。其中吉林農業科技學院就驚傳爆發校內交叉感染，學生痛訴校方管理混亂，讓學生在害怕之餘又感到孤立無援。

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綜合中媒報導，3月10日下午，吉林農業科技學院校門口出現30輛大巴士，將陽性病例的密接、次密接學生轉運出校，該校黨委書記張立峰也被免除職務。有網友透露，吉林農業科技學院在校內疫情爆發後，一度將所有需要隔離的同學都放在圖書館和教學樓，防疫一刀切的混亂安排，導致交叉感染，原本沒病的同學也變成了密集接觸者。

這位化名「林凡一尋」的網友指出，學生們孤立無援，生活必須品嚴重不足，哭著給老師打電話，老師也不知道怎麼辦，一群人被堆在那裡，不少學生都崩潰大哭：「正常的同學們在寢室沒有水喝，消毒設施嚴重不足，學校說沒了就是沒了，補不補再說，態度很強硬。」

「林凡一尋」還聲稱，老師一直給退燒藥，跟學生說吃了捂著被子睡一覺，結果還是沒退燒，就給你換一種藥，說白了就是在宿舍挺死，有個同學現在已經沒意識了，躺在寢室等待處置。事發後，校方還一直阻止學生在社交平台曝光事件，另有學生曾多次致電吉林市多個疫情防控部門，均未獲接聽，部分部門甚至推卸責任，逼得他只好上網求助：「求求了，好心人們，我們農科院的同學要挺不住了，希望輿論平台可以幫助我們，每個人都是一份力量，求求了，幫幫同學們吧！」

根據中媒《澎湃新聞》，從3月6日該校出現第1例新冠確診起，隨後4天時間，截至10日下午為止，共報告了68例新冠感染者，其中20例確診患者，48例無症狀感染者。3月10日，微信公眾號《吉林發布》發出消息，吉林省委決定，讓總督學、省教育廳黨組成員岳強兼任吉林農業科技學院黨委書記，並免去張立峰的吉林農業科技學院黨委書記職務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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