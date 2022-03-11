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最後通牒！曹格喊提告　再籲爆料者出面做筆錄

▲曹格遭爆料，7日在內湖餐廳用餐後酒後失控鬧事。（圖／曹格臉書）
▲曹格遭爆料，7日在內湖餐廳用餐後酒後失控鬧事。（圖／曹格臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-03-11 08:58:29

金曲歌王曹格遭爆料，7日在內湖某餐廳酒後與隔壁包廂客人發生口角，過程中不斷辱罵三字經遭送辦，對此，曹格在10日表示，尊重台灣警察和法律，願意承擔一切後果，但希望爆料者能去做筆錄還原事發經過「單邊爆料會誤導事件真相」，今（11）日再度發聲，對不明的爆料及媒體不完全了解事情發生的情況就做文章很失望也很難過，他二度要求爆料者出面，否則他將盡他能力把人找出來並提告。

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對於遭爆料酒後鬧事，曹格在10日公開表示「我保持安静讓台灣警方和法律往下調查，我尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也很希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料。這樣會誤導整件事情的真相。接下來一切交给警方處理，在此之後不再做回覆。再次謝謝關心以及愛我的人」。

不過今日上午，曹格透過IG二度發聲，他說，因為來源不明的爆料，是未經過真實了解前因後果的，但各大媒體都已引用做文章報導，而他對於爆料者的行為和媒體的不完全了解事情的發生情況就做文章，這一動作讓他很失望也很難過。

曹格再次要求爆料者堂堂正正出面做筆錄，否則他將盡他能力，把人找出來並提告。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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