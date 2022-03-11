林昶佐籲免役者受教召 邱國正：身體有問題不可能召回
無黨籍立委林昶佐當年當兵體檢因病沒有服役，他昨日在立法院詢問國防部長邱國正時提議，免役者、女性與已達除役年齡者可以重新接受軍事訓練。邱國正今（11）日表示，身體有問題的人不可能召回。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-11 10:03:20｜2022-03-11 10:05:42
立法院長蘇貞昌今日率閣員赴立院施政報告並備詢。針對民進黨立委王定宇提案將刺針防空飛彈納入後備教召項目中，邱國正會前受訪表示，不光是防空武器，教召也是對初級、中級專長要複訓，只要有在這科目內，不用等到教召，在新訓當中也可把它加入科目當中，只要對防衛作戰有關，國軍手上有的武器裝備都有必要來做訓練，但它有分層級，高專、中專與一般層級，國防部會來做律定。
媒體追問林昶佐提議當年除役與免役者也可以重新接受軍事訓練，邱國正表示，「除役跟現役有年限，除役的人要回來我們當然歡迎，但我們不做安排，因為救國報國幫忙很多，部隊有分戰鬥部隊、勤務支援部隊，甚至沒加入在旁邊鼓舞都是愛國的表現」。
媒體又問針對免役者是否有討論要把他們納入重新軍事訓練對象？邱國正表示，「身體方面有問題，我們不可能把他們召回來。」