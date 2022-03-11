通膨飆高美股收黑！台股早盤一度跌140點、失守17300點
美國通膨創40年來新高，讓美國聯準會更有充分理由升息，美股4大指數收黑，費城半導體指數更跌逾2%。台股今（11）日早盤也開低走低，並一度跌破17300點，下探17292.53點，跌140.67點，其中半導體類股跌逾1%，台積電也開低走低，跌幅超過1%下探578元，不過，鋼鐵、航運、塑膠類股表現相對抗跌，其中鋼鐵股更漲勢上漲逾1%，大盤目前則仍跌116點左右，回到17300點之上。
記者顏真真/台北報導
2022-03-11 09:54:43
在烏克蘭危機加劇，推升能源價格進一步升溫，美國公布2月消費者物價指數（CPI）年增7.9%，續創40年來新高，市場預期美國聯準會有充分理由以升息因應，美股4大指數收黑，其中道瓊工業指數下跌112.18點，跌0.34%，以33174.07點作收；標普500指數下滑18.36點，跌0.43%，收4259.52點；科技股那斯達克指數挫跌125.59點，跌幅0.95%，收13129.96點，費城半導體指數則下挫71.11點，跌了2.17%，收3211.07點。
亞股包括日股、韓股及台股今日早盤也都走跌，其中台股以17373.82點、下跌59.38點開出，在賣盤湧現下，跌幅幅擴大逾百點，一度失守17300點，下探17292.53點，跌了140.67點，半導體類股跌幅超過1%，台積電也開低走低，以581元開出，下跌6元，之後進一步來到578元，跌逾1%，油電燃氣跌幅同樣也超過1%，倒是傳產的鋼鐵、塑膠及玻離類股逆勢走揚，漲幅一度超過1%，航運股在開跌後也一度翻紅，漲逾1%。
在個股表現上，電子權值股除台積電跌逾1%，再失守580元，一度下探578元，聯發科跌幅也超過1%，聯電盤中亦跌近1%，大立光以2005元平盤開出，之後也翻跌失守2000元，跌0.75%，倒是鴻海以103元平盤開出，之後翻紅漲近1%，台達電更漲超過2%。
在傳產股部分，鋼鐵股的東和鋼鐵漲超過5%，中鴻漲逾2%，豐興及大成鋼也有1%以上漲幅，而航運股的長榮、陽明漲幅也超過1%，長榮航目前則是跌0.34%，而塑膠股的台塑目前仍漲1.9%，達芳也漲近2%，南亞漲0.56%，台聚、華夏、台達化及台苯也漲。