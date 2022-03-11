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大S「求婚具俊曄」片段曝光　小S當年神預言姊姊交往過程

▲大S（右）曾向具俊曄求婚，小S（左）神預言多年2人現況。（圖／八大電視娛樂百分百YouTube）
▲大S（右）曾向具俊曄求婚，小S（左）神預言多年2人現況。（圖／八大電視娛樂百分百YouTube）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-11 11:19:50

藝人大S（徐熙媛）離婚汪小菲，閃電二嫁酷龍前成員具俊曄，男方9日也已落地台灣，準備與老婆相見歡。繼具俊曄、大S因《娛樂百分百》同遊韓國的畫面被挖出後，又有網友發現大S多年前，就曾在節目是上大膽向具俊曄求婚，另外，小S當時也直接神預言一句話，讓網友們重新回顧後，瞬間起雞皮疙瘩。

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小S詢問當時單身的具俊曄，有沒有可能在台灣交一個女朋友，然後帶回去韓國交往，似乎在替一旁害羞的大S試探心意，具俊曄沒有思考太多，默默地點了頭表示願意。大S緊接著追問具俊曄喜歡的女生類型，對方則回答「心地善良」，大S就一臉氣餒地說「我輸了」，而幫姊姊幫到底的小S又直接邀約酷龍，大S瞬間變成迷妹，嘴角不禁上揚，想丟直球又怕被拒絕地說：「直接邀請到我們家算了，我開玩笑的！」大S隨後還因為太緊張而唸錯稿，羞喊：「剛剛那個光頭的衣服低到變低胸裝，然後我一直看他胸部，看得我眼花撩亂。」

▲小S詢問具俊曄有沒有可能交台灣女朋友，帶到韓國交往。（圖／八大電視娛樂百分百YouTube）
▲小S詢問具俊曄有沒有可能交台灣女朋友，帶到韓國交往。（圖／八大電視娛樂百分百YouTube）▲酷龍多年前上節目片段。（圖／八大電視娛樂百分百YouTube）
▲酷龍多年前上節目片段。（圖／八大電視娛樂百分百YouTube）
大S後來在一次節目上，詢問妹妹：「妳想光頭（具俊曄）會跟我結婚嗎？」小S則助攻：「我覺得妳只要用誠意感動他，應該是沒問題的。」大S就轉向對著鏡頭，深情表示：「好我很有誠意，我希望光頭跟我結婚。」沒想到多年後，具俊曄真的將大S娶回家，至於2人未來會不會一同到韓國生活，讓粉絲們都相當關心。

▲大S脫口想和具俊曄結婚。（圖／八大電視娛樂百分百YouTube）
▲大S脫口想和具俊曄結婚。（圖／八大電視娛樂百分百YouTube）
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