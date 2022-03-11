NBA／KD和恩比德瘋狂互嗆 詹皇看熱鬧：裁判沒給T很懂事
籃網今(11)日作客出戰76人，兩隊恩怨情仇讓賽前就充滿話題，而比賽開打後才第一節，雙方主將Kevin Durant和Joel Embiid就嗆了起來場面十分火熱，今天沒比賽的湖人球星「詹皇」LeBron James也加入看熱鬧行列。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-03-11 10:46:35
籃網和76人季中進行大規模交換，互換主控，James Harden 去到費城，Ben Simmons則到布魯克林，今是交易大限後，兩隊首度碰頭，離隊前罷工的Simmons首度舊地重遊，從出飯店門就被狂噓，一路上由警車護送球隊大巴到球場。
今天球迷的情緒激昂是可預期的，但沒想到球員演出讓這比賽更戲劇化，首節剩下不到2分鐘，Embiid強攻籃下撞倒防守他的KD還賺到犯規，KD不滿情緒寫在臉上，起身後瘋狂對Embiid嗆聲，Embiid也不甘示弱，兩人互噴垃圾話。
場邊球迷倒是看得很開心，也跟著叫囂，還比出手勢要裁判吹「T」，不在場的詹皇也加入看熱鬧，在推特上發文，「我喜歡裁判讓KD和JE互相交談，而不是直接給他們技術犯規！那真的很棒！裁判很懂事。」