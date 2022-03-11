陳吉仲喊退休要種地瓜葉　曝離開農委會下一步　

根據監察院第182期《廉政專刊》顯示，農委會主委陳吉仲的存款與債務金額相當。今（11）日陳吉仲表示，目前在農委會任務結束後，就會離開回校教書，退休之後還打算去種地瓜葉，並呼籲消費者可多選購台灣地瓜。
記者許若茵／台北報導
2022-03-11 10:48:11
監察院9日發布《廉政專刊》登載政務官財產申報，陳吉仲具有1筆基隆市土地、2筆基隆市建物、1台馬自達汽車、存款107萬2086元、21張保單累計已繳保費406萬288元；債務3筆共105萬8827元，與存款金額相當。
今陳吉仲出席「水林GGAP全球農業規範認證暨產銷履歷甘藷立法院推廣記者會」，有媒體詢問對於理財規劃，陳吉仲先是呼了一聲「唉呦這個，我從來沒有在乎這個」，反而是退休以後，想要去種地瓜葉。他解釋，地瓜葉與地瓜不同，地瓜葉中具有非常好的纖維素，對腸胃幫助非常好，而且台灣一年四季，各地皆能種植，「我那個要去做健康的」。
被問及是否再過兩三年就可以預計退休，陳吉仲回應，只要在農委會任務完成，就會離開，也不會擔心債務還不完，房屋貸款已經還了20年了，再2年就能還完，一旁的立委王美惠則喊「我們不捨得他（陳吉仲）離開啦，做得那麼好」。至於離開農委會後，陳吉仲表示，「會回學校教書」。
陳吉仲也分享，地瓜健康對身體有益，超市、超商隨時都能購買，也方便補充熱量與體力，且現在地瓜生產品質好又安全，呼籲消費者可多選購。