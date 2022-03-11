挺鍾佳濱選屏東　曹啟鴻：周春米應入閣、莊瑞雄替黨辯護

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對於周春米，曹啟鴻說，八年前他曾推薦周春米擔任不分區立委，也肯定後來她的法律專業背景、以及在國會日益傑出的表現，周春米是好的不分區，如果她留在內閣歷練，法律人才在內閣很需要，法律人才有很多可以發揮空間，希望珍惜人才；對於莊瑞雄，曹啟鴻認為確實兼具好口才與明快思路，且為民進黨辯護口才一流，好人才要留在適當的位置，這是屏東未來不可或缺的強棒。
曹啟鴻表示，這2位優秀人才，若能更進一步增加行政歷練，未來將可替屏東創造更多福祉，就像屏東出身的總統蔡英文，儘管當年已是前總統李登輝倚重的國安幕僚，但也是因後來歷練國會議員、前總統陳水扁的行政院副院長，更代表民進黨參選地方首長，如今才能成為台灣的領導者，帶領台灣持續邁步向前。
曹啟鴻說，「我從退休以來，每天腳踩屏東土地，持續不懈地推動綠色能源，也最知道屏東未來發展的需求」，當去年聽到行政院與鍾佳濱的推動、制定《太空發展法》，核定旭海科研火箭發射站後，他認為，接下來台灣將由屏東為代表，進入太空新產業的全球舞台了。
吳應文也專程出席表達支持。他說，921大地震時，鍾佳濱以蘇嘉全機要秘書身分帶隊支援埔里，即便當時沒水、沒電，甚至在第3天後現場開始瀰漫屍臭味，許多同仁挺不住心理壓力時，鍾佳濱都是堅守崗位，在埔里待滿一個月，並以極高行政效率完成救援任務。
吳說，那時鍾佳濱不僅獲得時任中研院長李遠哲的讚賞，還因此被美國國務院特別邀請訪美，讓他非常印象深刻。所以，此次他決定為未來大南方的屏東基地，與曹啟鴻一同推薦最適合的屏東縣長鍾佳濱。