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俄烏引「妖鎳」？法人：鎳亂落幕在望、電池產業加速升級

▲俄烏戰爭推升商品價格大漲，引發「妖鎳」問題，法人指出，鎳為重要的電池原料之一，鎳價炒作為短期事件，對電池供應鏈影響有限，建議投資人可逢低布局電池相關ETF。（圖／示意圖，取自pixabay免費圖庫）
▲俄烏戰爭推升商品價格大漲，引發「妖鎳」問題，法人指出，鎳為重要的電池原料之一，鎳價炒作為短期事件，對電池供應鏈影響有限，建議投資人可逢低布局電池相關ETF。（圖／示意圖，取自pixabay免費圖庫）

記者許家禎/台北報導

2022-03-11 11:07:31

俄烏戰爭推升商品價格大漲，衝擊全球金融市場，而中國大陸青山控股因鎳被嘉能可軋空，使鎳價瞬間飆上1噸10萬美元（約新台幣283萬元）新天價，被外界稱為「妖鎳」，促使倫敦金屬交易所暫停交易。法人指出，鎳為重要的電池原料之一，鎳價炒作為短期事件，鎳礦基本面為供過於求，對電池供應鏈影響有限，建議投資人可逢低布局電池相關ETF。

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中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯表示，近日鎳價暴漲主要起源於特定廠商炒作價格，由於俄國遭制裁使俄鎳無法進行交割，導致中國最大鎳礦生產商青山集團無法交割現貨，而市場傳出國際礦業巨頭嘉能可趁機抬升鎳價，軋空青山集團，目前倫敦交易所已宣布暫停鎳交易。而9日最新消息顯示，青山已調配充足現貨進行交割，後續事件可望落幕。

詹佳峯表示，此波鎳價飆漲已和基本面脫鉤，根據標普智庫預估，2022年至2025年鎳金屬呈現供給過剩現象，預計長期鎳礦價格相對可控。由於多數電池生產商與鎳礦商簽訂長期合約，手上仍多備有一至兩季庫存量，短期鎳價波動對成本衝擊相對有限。

展望後市，詹佳峯強調中國2030年碳達峰、2060年碳中和的「雙碳」目標未變，兩會前夕更有多位龍頭企業代表催促政府加速鋰電池產業鏈升級，包括電池材料開採及電池回收系統等，目前寧德時代、億緯鋰能、格林美、華友鈷業等多家電池中上游廠也多已投入相關布局，對於整體產業動能相對看好。

近期原物料價格飆漲，已促使部分電池龍頭組裝廠針對上游原料進行整合布局，透過掌握上游來源，確保供給量穩定及原物料漲價風險，並以此深化護城河，預計未來電池廠仍將維持大廠恆大局面。

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