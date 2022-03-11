拿文件請主管簽名 站「這裡」就死定了：之前踩雷被罵爆
就算不是負責行政職務，有時還是要報帳、申請名片，在工作上多少會遇到需要請主管簽名的情況。職場專家羅拉分享，請主管簽名時，如果站錯位置，直接無語黑掉，羅拉也傳授簽名「4招」保職場平安。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-11 11:11:41
工作上難免會有需要請主管簽名的時候，像是報帳、申請名片文具、繳交班表或假單等，該怎麼請主管簽名才不會失禮？每年幫千人找到工作的職場專家羅拉提醒，要請主管簽名時，最大忌諱就是「站在主管身邊」。
羅拉提到第一點，如果主管是獨立的辦公桌，就不能站在主管的側身位，應站在主管辦公桌的側邊，甚至是辦公桌的對面，尤其是眼睛千萬不要去瞄主管的螢幕畫面，如果站在主管身邊、等簽名時還看一下主管螢幕，肯定被電爆。
第二，簽名時可隨手帶支筆，萬一主管手邊剛好沒筆，才不會陷入找筆的慌亂與尷尬。第三，簽名文件要「正面」遞給對方，不要面向自己給出去，讓主管還要自行反轉。最後第四點，在每頁需要簽名的地方先做好標籤，例如用鉛筆畫圈，這樣能更快速找到需要簽名的欄位，簽完再用橡皮擦擦掉就好。
雖然都是小細節，卻是實在的「加分項」，簽名禮貌引發不少網友迴響，「我真的很討厭別人站我旁邊，盯著我螢幕等我簽字。」也有人透露，以前不懂事，因為簽名沒注意，被主管唸過好幾次。還有自稱是「經常需要給主管或客戶簽名的社畜」表示，這樣做不只是給主管方便，其實更是給自己方便，對方不漏簽，自己不白忙。