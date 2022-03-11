中常委選風敗壞 趙少康要朱立倫清理門戶、不要送檢調
國民黨中常委選舉「賄聲賄影」不斷，黨主席朱立倫稱要嚴查，若兩週內沒有結果，就直接送檢調。中廣董事長趙少康今（11)日召開記者會批，在選舉前黨中央說會選一定抓，但好像一個都沒查到，現在前總統馬英九、新北市長侯友宜、立委蔣萬安都出來講話，黨主席朱立倫竟說要送檢調，這茲事體大，國民黨的事情自己不查清楚，過去不都說檢調都被綠營掌控，那請檢調查不是請鬼拿藥單嗎？這下檢調開心了，自己送上門來。
記者余祥／台北報導
2022-03-11 11:09:20
趙少康說，選中央委員、中常委都規定不能參加聯盟換票，中央委員選舉就知道有60聯盟，常委選舉有14、12聯盟，參加聯盟者就24個人當選，連考紀會主委自己都落選，這樣遊戲規則公平嗎？
趙少康說，這些名單他都有，難道黨中央沒有嗎？一定要送檢調嗎？他相信媒體一定也有名單，黨中央就去辦，參加聯盟的當選都不算，不然就是調查期間凍結中常會，由國民黨執政縣市長與立院黨團三長代行職權，靜待調查結果，要不要重選朱立倫自己決定，馬英九也重選過，沒什麼了不起。
中央委員史碩仁表示，這些事件一直傳遞，對國民黨年底選舉會有多大的衝擊，像是國民黨立委傅崑萁操盤年底選舉，但傅是中央委員60聯盟與14聯盟的成員，過年期間還送匾額；桃園市議長邱奕勝也是60聯盟成員；李貴敏身為考紀會主委，但既為中常委參選人又是要調查違規行為，非常不妥，國民黨若不能解決此問題，年底選舉非常堪憂。
趙少康強調，「我開記者會不是砲轟黨中央是幫助黨中央，朱立倫應該感謝我」，國民黨要自己清理門戶，不要交給檢調。