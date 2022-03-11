後疫情時代手搖飲經濟夯　小資創業新趨勢

近年受到疫情影響，連帶著台灣餐飲業版圖也大洗牌，特別是國人最愛的「手搖飲」。國立高雄大學資訊管理學系主任丁一賢博士指出：「疫情改變了很多做生意的模式。」根據統計，台灣手搖飲一年約有800億市場，每10杯飲品就有6杯來自外送平台，4杯來自現場點餐。「不需進到室內，點了就走，減少接觸風險。」是後疫情典型的路過經濟。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-11 11:47:43
丁一賢指出，近年來許多年輕人更勇於創業，投入成本不高的小資創業模式，能讓無法承擔過多風險的社會新鮮人，更有信心的踏出第一步。當然，年輕人也更熟悉新科技的操作，透過各種社群平台的加持，就算是小攤車，也能創造極高的注意力與聲量。
三分春色總經理林蘭惠表示，手搖飲市場的確讓許多想加盟創業的民眾躍躍欲試，一年面對上百件加盟諮詢，其中，多數民眾會首先關注加盟金金額。林蘭惠指出，加盟諮詢時除了加盟金、授權金等，也建議民眾留意品牌是否有創立初衷、發展願景、使命與展店計畫，是否有永續經營的規劃。另外，產品有無市場區隔、總部有無完整營運系統、品牌總部是否真實存在、原物料安全、研發團隊、完整教育訓練與開店導師、門市平均獲利數據等，都牽涉到未來「營運成本」與能否「永續發展」的關鍵。
聚力多媒體執行長賴鼎中近年來接到許多連鎖餐飲業加盟推廣的業務委託，他不諱言指出：「這麼多加盟方案，小資創業的詢問度最高！」。