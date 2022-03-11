網傳俄羅斯將制裁民進黨政府！外交部駁斥：謠言

俄羅斯入侵烏克蘭，我國響應西方國家制裁俄羅斯，俄羅斯政府7日公布將台灣列為不友善國家名單，網路謠傳俄羅斯將對台實施制裁，包括關閉台灣駐莫斯科代表處、沒收台灣向俄羅斯購買的政府債券，約為55億元、禁止台灣航空器飛越俄羅斯領空等。對此，外交部澄清為謠言。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-11 12:02:06｜2022-03-11 12:02:35
外交部發布新聞稿表示，俄羅斯政府於台灣時間3月7日晚間公布48國「不友善國家清單」，台灣列示其中。根據俄國政府頒布規定，俄國政府及民間如果對48國債權人付款時，需改以盧布支付（因俄國盧布已無法與多數強勢貨幣進行結算），且需先報請俄國政府相關單位核准；俄國此一措施主要目的在規避國際金融制裁，試圖確保其國內金融穩定，並非針對性的反制裁措施。
外交部指出，我國駐俄羅斯代表處仍維持正常運作，也未接獲旅居俄國台商、留學生或其他國人反映生活及就學受到嚴重的影響。我國各駐外館處均有因地制宜的「緊急應變計畫」，如果駐在國或相關館處兼轄國因天災人禍發生緊急情況，該館處可立即啟動緊急應變計畫，提供旅居當地國人必要的協助，保障旅外國人安全。
外交部表示，將持續密切注意俄羅斯內外情勢的變化，採取相關適當且有效的因應作為，並適時對外說明。
民進黨立委趙天麟表示，經他辦公室向外交部瞭解，雖然台灣被俄羅斯列為不友善國家，但是具體相關反制作為還不明確，行政院宣布對僑民、經貿活動與外交權益都會作好萬全準備，當然也沒有關閉駐俄代表處的事。