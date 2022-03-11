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網傳俄羅斯將制裁民進黨政府！外交部駁斥：謠言

▲俄羅斯入侵烏克蘭，我國響應西方國家制裁俄羅斯。（圖／烏克蘭國防部）
▲俄羅斯入侵烏克蘭，我國響應西方國家制裁俄羅斯。（圖／烏克蘭國防部）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-11 12:02:06｜2022-03-11 12:02:35

俄羅斯入侵烏克蘭，我國響應西方國家制裁俄羅斯，俄羅斯政府7日公布將台灣列為不友善國家名單，網路謠傳俄羅斯將對台實施制裁，包括關閉台灣駐莫斯科代表處、沒收台灣向俄羅斯購買的政府債券，約為55億元、禁止台灣航空器飛越俄羅斯領空等。對此，外交部澄清為謠言。

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外交部發布新聞稿表示，俄羅斯政府於台灣時間3月7日晚間公布48國「不友善國家清單」，台灣列示其中。根據俄國政府頒布規定，俄國政府及民間如果對48國債權人付款時，需改以盧布支付（因俄國盧布已無法與多數強勢貨幣進行結算），且需先報請俄國政府相關單位核准；俄國此一措施主要目的在規避國際金融制裁，試圖確保其國內金融穩定，並非針對性的反制裁措施。

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