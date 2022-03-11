網傳俄羅斯將制裁民進黨政府！外交部駁斥：謠言

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外交部指出，我國駐俄羅斯代表處仍維持正常運作，也未接獲旅居俄國台商、留學生或其他國人反映生活及就學受到嚴重的影響。我國各駐外館處均有因地制宜的「緊急應變計畫」，如果駐在國或相關館處兼轄國因天災人禍發生緊急情況，該館處可立即啟動緊急應變計畫，提供旅居當地國人必要的協助，保障旅外國人安全。





外交部表示，將持續密切注意俄羅斯內外情勢的變化，採取相關適當且有效的因應作為，並適時對外說明。





民進黨立委趙天麟表示，經他辦公室向外交部瞭解，雖然台灣被俄羅斯列為不友善國家，但是具體相關反制作為還不明確，行政院宣布對僑民、經貿活動與外交權益都會作好萬全準備，當然也沒有關閉駐俄代表處的事。



