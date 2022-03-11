iPhone SE3必買？達人揭「4優4劣」　網封史上最矛盾手機

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Tim哥認為「第一個必買的理由在於，iPhone SE3使用的是A15處理器，跟iPhone 13處理器相同，不論是打遊戲、工作等等都非常順暢，且由於是最新系統，所支援的功能更加完整，另外，這次搭配1200萬畫素主鏡頭，這個鏡頭也是專門為了iPhone SE3所做，支援HDR 4，能增強夜間攝影的性能，綠影功能也再強化」。
「必買理由二，這次機身玻璃使用強化玻璃背蓋，是全面換新的機身，這次新機會更加防摔；必買理由三，就是支援5G啦！這支手機堪比是最便宜的5G手機，台灣三大電信業者所推出的5G資費也都能使用；最後第四個也是大家最喜歡的理由之一，它依舊保有Touch ID的功能，就算戴口罩也可以解鎖」。
至於不推薦購買iPhone SE3原因，Tim哥也列出四項缺陷「其一，外型完全沒有改變，就跟第二代完全長得相同；其二，尺寸太小，對比iPhone 13 mini放在旁邊比較，發現雖然外觀大小差不多，但mini的螢幕尺寸有5.4吋，使用起來感官也不同；第三，SE的電池續航力依舊不足，雖然官方表示略有提升電池蓄力，但依舊遠遠不足iPhone系列機種；最後Touch ID是優點也是缺點，由於Face ID在新版於iOS 15.4系統中，已經解除戴口罩不可解鎖Face ID的功能，因此Touch ID反而變成不必存在的配件了」。
影片曝光後，不少網友紛紛留言「但價格真的好甜又搭載A15晶片，好心動啊」、「其實會考慮屏占比的根本不會去考量SE3，即使它價格再怎麼便宜」、「我是考量螢幕大小的人.....但是它的價格跟規格真的好甜，根本是最矛盾的手機之一」、「我在意的是電池續航....SE3很像一台汽車剛出門就沒油的感覺」、「還是持續觀望中....蠻難決定的」。（編輯：張嘉哲）