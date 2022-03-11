中職／終於回歸獅隊！一色優自嘲里長伯

2018年球季結束決定離開台灣赴美的一色優，在西雅圖的那段時間全心投入拉麵店的工作，但其實他的內心始終掛念著統一獅老戰友。從2020年開始，總教練林岳平與首席教練高志綱就曾多次邀約一色優教練回鍋為獅子軍效力，但當時他還有些其他考量因而婉拒，在2021年大餅又再度提出邀請時，一色優笑說「緣分到了」，決定回台擔任統一7-ELEVEN獅一、二軍綜合指導教練。
記者吳政紘/綜合報導
2022-03-11 12:14:21
經過隔離與自主健康管理後，3月3日一色優教練回到球場正式投入工作，離開統一7-ELEVEN獅三年，他坦言看到選手覺得既熟悉又陌生，不僅是陣容中增加許多新的球員，他笑說自己很像新上任的「里長伯」，要重新一個一個認識每位選手，畢竟經過三年，每個人都有些改變，他自己也不例外，要去了解每個選手才能知道如何因材施教，找出適合每位選手的訓練，讓大家能在場上拿出最好表現。
這位球員口中的最佳心靈導師回歸，統一獅資深大學長高國慶立刻直球向一色優示愛告白，他也發現一色優又有許多新的訓練或放鬆方式，讓大家都迫不及待向他挖寶。而年輕球員們也開始嘗試赤腳在外野散步，下次如果你看到一群球員在外野光腳走路，別懷疑那可是一色優教給大家接地氣、放電方式。
50歲的一色優，從1997年投入職棒工作到2018年離隊，但棒球魂從未在他心中消失，總是習慣在重訓室幫大家把鞋子整理排列好，總是第一個到球場，最後一個離開，不斷尋求各種能幫助球員進步的知識，幫球員延續球場上的生命，期待新球季一色優帶給統一獅軍更多新的火花。