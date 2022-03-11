周末熱爆！全家仙女紅茶買1送1 7-11「這一物」半價更佛
把握周末全台好天氣出遊，根據中央氣象局指出，氣溫持續回升、周末高溫上看30度。鎖定高溫商機，全家超商發動冷飲攻勢，今（11）日起一連兩周，每逢周五、六、日，私品茶「仙女紅茶」買一送一。7-11也是誠意大放送，今（11）日起限時5天，氣泡飲料、日本泡麵、雀巢巧克力等指定商品也都買一送一，讓網友直呼佛心。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-11 12:25:41｜2022-03-11 12:35:18
連續放晴一整周，陽光讓心情無限好，中央氣象局指出，這個周末全台好天氣，高溫甚至上看30度，想出遊得把握好時機。全家超商宣布優惠加碼，今（11）日起連續兩周的五六日，共6天祭出私品茶「仙女紅茶」買一送一，買1杯可獲得1張兌換小白單，可於下周在原店兌換第2杯。
此外，全家針對LINE會員同步推出近20款商品優惠，因應天氣回溫，至3月13日前，健司抹茶黑糖珍珠雪糕、杜老爺特級冰淇淋甜筒加10元多1件，光泉冷泡茶冰釀紅茶則有買2送1優惠，相當於打6.6折。
7-ELEVEN也把好康藏在LINE官方帳號裡，公告今（11）日起限時5天，除了杜老爺雙倍巧克力甜筒同樣是第2件10元、速纖買2送2，還有MORE+氣泡百香果、日清指定速食麵及雀巢威化巧克力買1送1。消息一出就獲網友讚好，眾人狂呼：「KitKat超好吃，買1送1太佛了吧」、「有速纖和kitkat不錯不錯」。