吳斯懷批尹錫悅挑釁中國　趙天麟：寧可不要這種提款機

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對於洪秀柱與吳斯懷的言論，趙天麟表示，吳斯懷自從在北京人民大會堂聽訓習近平，在中華人民共和國國旗前面立正站好之後，國家忠誠度就被打上問號，現在加入國防委員會大家也批判許多，這樣的發言都是跟北京當局沆瀣一氣，無怪很多人說這是民進黨在大選的提款機，但民進黨寧可不要提款機，而是希望國民黨立委對國家多一點忠誠度。
趙天麟也說，很想問看看國民黨主席朱立倫腦筋在哪裡？有沒有動點腦筋？要不要駁斥洪秀柱這樣的說法？如果對於民主所選出來的總統，且防疫經濟表現這麼理想卻還這樣發言，那人民會把吳斯懷跟洪秀柱都算在國民黨上，2022選舉大家要好好做決定。
民進黨台北市議員參選人顏若芳也批評，洪秀柱、吳斯懷接連唱衰台灣人、散播疑美論，簡直是習近平的好孩子。
顏若芳說，政府政策可以檢討、可以監督，但絕不能羞辱民主、藐視國人，刻意開後門給中共進行認知作戰。國民黨如果繼續當習近平的好孩子，只會跟著歷史「紅」流繼續被世界、被台灣人唾棄。
民進黨新北市議員參選人卓冠廷也說，洪秀柱在接受德國之聲的訪問中，透露了幾點國民黨掌權者失去政權而不自知的盲點，就是「和我意見不同的人都是笨蛋、和我意見不同的人都是被教育洗腦、人民不支持國民黨是人民的問題」。
卓冠廷表示，相信台灣每一張選票，都是台灣人經過思考、認真選擇而所投下的。自己身為新北市議員參選人，也相信未來我會是值得人民託付的民意代表。