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吳斯懷批尹錫悅挑釁中國　趙天麟：寧可不要這種提款機

▲民進黨立委趙天麟表示，民進黨寧可不要吳斯懷這種提款機，而是希望國民黨立委對國家多一點忠誠度。（圖／民進黨提供）
▲民進黨立委趙天麟表示，民進黨寧可不要吳斯懷這種提款機，而是希望國民黨立委對國家多一點忠誠度。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-11 12:20:32

前國民黨主席洪秀柱日前批評民進黨挑釁中國，更直指投票給總統蔡英文的是不用腦筋的人，另國民黨立委吳斯懷也批評南韓新任總統尹錫悅對中國的軍事政策是挑釁，2人言論皆引發論戰。民進黨立委趙天麟對此表示，很想問看看國民黨主席朱立倫腦筋在哪裡？有沒有動點腦筋？要不要駁斥這樣的說法？民進黨寧可不要提款機，而是希望國民黨對國家多一點忠誠度。

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洪秀柱日前接受「德國之聲」專訪，主持人談及洪秀柱日前口述中國大陸政協主席汪洋批評「民進黨持續腐敗，因此保持現狀不容易，退步是可預期的」，並反問洪，為什麼蔡英文能拿超過817萬票成功連任？洪秀柱脫口，「就是817萬不用腦筋的人」；吳斯懷昨天則表示，尹錫悅戰略智慧不夠，也稱尹錫悅主張增加部署薩德（THAAD）反飛彈系統是「挑釁中國」的看法。

對於洪秀柱與吳斯懷的言論，趙天麟表示，吳斯懷自從在北京人民大會堂聽訓習近平，在中華人民共和國國旗前面立正站好之後，國家忠誠度就被打上問號，現在加入國防委員會大家也批判許多，這樣的發言都是跟北京當局沆瀣一氣，無怪很多人說這是民進黨在大選的提款機，但民進黨寧可不要提款機，而是希望國民黨立委對國家多一點忠誠度。

趙天麟也說，很想問看看國民黨主席朱立倫腦筋在哪裡？有沒有動點腦筋？要不要駁斥洪秀柱這樣的說法？如果對於民主所選出來的總統，且防疫經濟表現這麼理想卻還這樣發言，那人民會把吳斯懷跟洪秀柱都算在國民黨上，2022選舉大家要好好做決定。

民進黨台北市議員參選人顏若芳也批評，洪秀柱、吳斯懷接連唱衰台灣人、散播疑美論，簡直是習近平的好孩子。

顏若芳說，政府政策可以檢討、可以監督，但絕不能羞辱民主、藐視國人，刻意開後門給中共進行認知作戰。國民黨如果繼續當習近平的好孩子，只會跟著歷史「紅」流繼續被世界、被台灣人唾棄。

民進黨新北市議員參選人卓冠廷也說，洪秀柱在接受德國之聲的訪問中，透露了幾點國民黨掌權者失去政權而不自知的盲點，就是「和我意見不同的人都是笨蛋、和我意見不同的人都是被教育洗腦、人民不支持國民黨是人民的問題」。

卓冠廷表示，相信台灣每一張選票，都是台灣人經過思考、認真選擇而所投下的。自己身為新北市議員參選人，也相信未來我會是值得人民託付的民意代表。

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