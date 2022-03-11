王美花指核二提早停役是新北不發照？侯友宜揭關鍵因素
經濟部長王美花今（11）日直指，因新北市政府不核發相關的執照，導致核二廠提早停役，外界質疑中央將使用核能的問題甩鍋給地方；對此，新北市長侯友宜強調，台電提出水保計畫有四項不合規定，請台電修改再送，卻遲遲沒送回，新北市有責任守護市民的安全。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-11 12:43:59
侯友宜認為，這是這幾年的老問題，也跟台電溝通了很多次，因為不管是核一廠或核二廠都位於新北市，新北市最重要的是「安全」，不管是在除役或使用的過程，一定要確保核電的安全無虞；此外，面對核電廠的除役或使用中，一定都要符合相關的法令規定，例如廢水逕流排放、水土保持的部分。
侯友宜表示，新北邀很多的專家做檢視，發現台電的水保計畫有四項不合規定，也請台電修改後再送回新北市核定，但前幾年將這四點的要項送給台電後，台電卻遲遲未送回；身為地方主管機關的新北市，也希望台電能拿出最高的誠意，將水保的安全擺第一位，尤其廢水逕流排放也是一樣的道理。
侯友宜說，「中央與地方絕對要一起合作，面對安全、萬無一失」，更期待台電能在專業技師的指導下把它修改好，新北市就會快速的核定；他個人擔任核能安全監督委員會的主委十多年，0602大水災時曾到核電廠的室外乾式貯存槽查看，電塔倒塌的位置離乾式貯存槽的位置相去不遠，安全非常重要。
被問到王美花除了點名地方政府外，是否應先監督台電的責任嗎？侯友宜回應，不管是中央跟地方面對安全的問題，一起來共同解決，有些必須要修改的，期待大家重視安全、共同面對問題，核電的安全一定可以確保無虞；畢竟核電在新北市，新北市身為地方的主管機關，一定有責任守護市民的安全。