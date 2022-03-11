清零無解？醫院「屍疊屍」、貨櫃成太平間　香港疫情失控

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隨著確診案例數增加，醫療系統壓力倍增，急診室人滿為患，有香港醫護人員形容，「床貼床、握到手，周圍都是人」、「我們在幫病患做心肺復甦術，可能就有遺體伴著你」。而急診室當中又有確診患者，感染難以控制。但是醫院的病房也一床難求，患者也只能待在急診室中，在等候病床期間離世的病人更是難以計數。
不僅病床爆滿，由於死亡人數暴增，醫院停屍間也都「客滿」，甚至出現了「屍疊屍」的情況。殯儀館則是將貨櫃改裝成臨時冷凍貨櫃，做為「臨時停屍間」，火葬場增加火化時段來加速醫院屍體移走的速度。
造成香港這波疫情失控的原因，分析認為主要與長者疫苗接種率低，以及養老院感染處理失當有關。其他國家的養老院新冠疫苗接種率達到90%，相比之下，香港養老院以及長者接種率相當低。而在這波死亡病例中，高達90%都是未完成兩劑接種的患者。
另外因為養老院爆發感染，卻因為醫院沒有足夠床位，導致長者必須返回養老院，讓院內疫情持續爆發，最後更多長者得前往急診室求診，造成惡性循環。
不過外界認為，港府的清零政策也是造成疫情一發不可收拾的原因。港府至今持續採取圍封措施，目的是「動態清零」，即早發現、早切斷病毒。但在疫情大爆發之後，港府似乎顯得手足無措，香港官員在中央指示下繼續「動態清零」，但又知曉西方國家的「與病毒共存」路線是可行方案。因此在香港疫情越趨嚴重，部分防疫規定反而放寬。
香港政府在疫情政策上出爾反爾，一下稱不實施全民檢測，過沒幾天又宣布將在3月進行全民檢測；2月8日香港特首林鄭月娥表示特首選舉不會延期，10天後又表示特首選舉延期。港府朝令夕改令，更讓民眾無所適從。