COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

清零無解？醫院「屍疊屍」、貨櫃成太平間　香港疫情失控

▲香港近日新冠肺炎疫情失控，不少病患苦無床位治療。圖為伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人。（圖／美聯社／達志影像
▲香港近日新冠肺炎疫情失控，不少病患苦無床位治療。圖為伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人。（圖／美聯社／達志影像

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-11 12:44:56

曾經被稱為是「防疫模範生」的香港近來疫情宛如失速列車，短短2個月之間，新增超過50萬例確診，疫情急速惡化，導致醫療系統崩潰，病患還沒等到病房就病歿，也因為死亡人數暴增，醫院停屍間早已「客滿」，在醫院還能看見「活人」與「死人」共處的驚人景象。分析指出，造成香港這波疫情失控的原因，除了長者疫苗施打率不足以外，還得歸咎於港府的「清零政策」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
香港1月初爆發第5波疫情，為疫情發生2年來最嚴重的一波，10日通報新增3萬例確診，死亡案例達到180名，其中95%是60歲或以上長者。截至3月10日，香港累計確診數字突破60萬大關，達61萬7419例，超越中國累計10萬9092例確診個案。同日累計死亡人數突破3000大關，達3150例。

隨著確診案例數增加，醫療系統壓力倍增，急診室人滿為患，有香港醫護人員形容，「床貼床、握到手，周圍都是人」、「我們在幫病患做心肺復甦術，可能就有遺體伴著你」。而急診室當中又有確診患者，感染難以控制。但是醫院的病房也一床難求，患者也只能待在急診室中，在等候病床期間離世的病人更是難以計數。

不僅病床爆滿，由於死亡人數暴增，醫院停屍間也都「客滿」，甚至出現了「屍疊屍」的情況。殯儀館則是將貨櫃改裝成臨時冷凍貨櫃，做為「臨時停屍間」，火葬場增加火化時段來加速醫院屍體移走的速度。

▲香港疫情爆發，病床數不足，10多名長者躺在帳篷外的病床上，部份人獲發棉被保暖，亦有人需蓋上保暖鋁紙。（圖／翻攝自《香港01》）
▲香港疫情爆發，病床數不足，10多名長者躺在帳篷外的病床上，部份人獲發棉被保暖，亦有人需蓋上保暖鋁紙。（圖／翻攝自《香港01》）
造成香港這波疫情失控的原因，分析認為主要與長者疫苗接種率低，以及養老院感染處理失當有關。其他國家的養老院新冠疫苗接種率達到90%，相比之下，香港養老院以及長者接種率相當低。而在這波死亡病例中，高達90%都是未完成兩劑接種的患者。

另外因為養老院爆發感染，卻因為醫院沒有足夠床位，導致長者必須返回養老院，讓院內疫情持續爆發，最後更多長者得前往急診室求診，造成惡性循環。

不過外界認為，港府的清零政策也是造成疫情一發不可收拾的原因。港府至今持續採取圍封措施，目的是「動態清零」，即早發現、早切斷病毒。但在疫情大爆發之後，港府似乎顯得手足無措，香港官員在中央指示下繼續「動態清零」，但又知曉西方國家的「與病毒共存」路線是可行方案。因此在香港疫情越趨嚴重，部分防疫規定反而放寬。

香港政府在疫情政策上出爾反爾，一下稱不實施全民檢測，過沒幾天又宣布將在3月進行全民檢測；2月8日香港特首林鄭月娥表示特首選舉不會延期，10天後又表示特首選舉延期。港府朝令夕改令，更讓民眾無所適從。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀