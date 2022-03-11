日本311大地震報恩！拉麵店買1送1 「這理由」感動酸民
日本311地震發生至今已11年，每年都在3月11日推出拉麵回饋的「Mr.拉麵」，今（11）日照樣在全台9家連鎖店，準備3000份拉麵買一送一。社長野崎孝男連續10年不曾中斷的報恩之舉感動眾人，網友溫馨喊話：「無論所有人覺得好不好吃，都感謝野崎桑」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-11 13:35:21｜2022-03-11 14:25:02
「ありがとう，台湾！」Mr.拉麵社長野崎孝男感念台灣對日本311大地震的鼎力相助，今（11）日在粉專發文感謝台灣人，並舉辦「感恩台灣，回饋買一送一」活動，3月11日在全台9間門市消費1碗拉麵或飯類主餐，就送拉麵兌換券1張，限量3000碗。這也是野崎孝男連續10年來不間斷，第10次在台舉辦拉麵半價回饋。
據《共同社》報導，野崎孝男是在2007年來台留學，攻讀台灣大學法律研究所博士班。在2011年日本311大地震時，野崎孝男看到募捐節目的字幕上，列滿台灣捐款人姓名，台灣還派出緊急救援隊，最後共捐款200多億日幣（約新台幣51億元）給日本。野崎孝男說，台灣人的善心與援助，為當時身處絕望的日本人，帶來龐大的勇氣及感動，決定盡一己之力回饋台灣人。
野崎孝男今（11）日再度發起拉麵買一送一，雖然還是有人開酸：「在台灣賣拉麵，老闆不機八，生意不會多好」、「吃完拉麵強制自己洗碗才能走，保證排隊排到馬路上」、「老闆會嗆人嗎」。但仍有不少網友深受感動，紛紛大讚老闆人超好：「有天災時會去現場免費煮麵給災民吃」、「老闆很常做愛心，發獎學金，店裡氣氛不錯」、「無論所有人覺得好不好吃，都感謝野崎桑」。