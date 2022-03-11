國民黨缺乏病識感？侯友宜：攜手改變現況讓黨更團結

國民黨中常委選舉「賄聲賄影」不斷，中廣董事長趙少康今（11）日痛批國民黨主席朱立倫，「國民黨的事情自己不查清楚，過去不都說檢調都被綠營掌控，請檢調查不是請鬼拿藥單嗎？」對此，新北市長侯友宜認為，面對不一樣的聲音，不但要虛心接受，也要做好改變。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-11 13:16:54
侯友宜受訪時指出，外面也有很多的不一樣的聲音，面對不一樣的聲音，不但要虛心接受，也要做好改變、符合民意；至於立委林為洲直指國民黨最大問題就是缺乏病識感的看法？侯友宜表示，改變的過程當中，難免會遭到很多的挫折的挑戰，面對挫折的挑戰不要灰心，大家一起攜手改變現況，讓黨更團結。
至於前總統馬英九、國民黨前主席江啟臣、立委蔣萬安及你（侯友宜）都有提及，國民黨必須要改革，國民黨應該怎麼走？侯友宜回應，現在面臨的挑戰還是很多，尤其遇到問題就更要去面對檢討，要每一個人在自己的角色工作崗位上，攜手合作，相信黨內部都有在做深刻的探討中，大家一起加油一起面對。
江啟臣卸任主席後著手籌備的「啟思民本」基金會於12日開幕，鮮少出席國民黨相關活動的侯友宜也將出席，引發關注；侯友宜回應，江啟臣這次成立以民為本的基金會，設立的地點是在新店，新北市是主管機關，尤其談的是如何讓整個青年培育過程中，以民意為依歸、以國家人民的利益，為最大的考量，鼓勵年輕人來談公共事務，這是國家社會現在在走的方向，值得給予加油跟打氣。