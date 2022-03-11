獲各界捐款助成行！長榮大學兩外籍生入選南極探索計畫
《四方報》報導，由2041基金會舉辦的2041南極氣候變遷關注行動2022團隊選拔，經評選後，有150位優秀者獲選，其中長榮大學兩位外籍生巴拿巴(Barnaba Buhombe)和尼克遜(Nickson Emanuel) 獲選，將代表台灣前往南極參與此頂尖領袖計畫。兩人此行所需經費約九十萬元，包括長榮大學校方、校友會全國總會及多個單位均捐款贊助，支持兩人參與南極探索計畫，倡議地球永續，最終如願完成募款目標。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-11 13:25:16
長榮大學入選的兩名外籍生都是坦尚尼亞籍，巴拿巴念大四、尼克遜念大二，這次以台灣長榮大學的代表名義參與活動，從全球數百位申請者中脫穎而出。此行所需經費約九十萬元，校方除了補助二十七萬元，也協助募款，除了獲得該校校友總會捐助二十萬元，另包括該校社會力研究發展中心、可成科技公司、慈濟基金會會員、橫山獅子會暨會員等均捐款贊助。
尼克遜和巴拿巴2位學生表示，參與此計畫是他們的榮譽，他們代表台灣前往南極，一定會盡全力宣傳台灣和長榮大學，讓世界更認識台灣。校方表示，兩名學生預定於三月十四日從台灣出發，經阿根廷烏斯懷亞搭船前往南極海域，航行期間除有關南極議題之外，並有各種領袖訓練與組織經營的活動，是世界各國青年交流與開拓視野的機會。歷程中，兩位學生將透過社群媒體分享每日記事，記錄這次的代表性活動並剪輯成紀錄片，待四月初返校後，規劃舉辦成果發表會。