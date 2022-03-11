春季蘭花評鑑競賽　花農何國芳勇奪全場總冠軍

台灣蘭花揚名海外，在全球花卉市場上具豐富的種源與育種能力，台中市政府農業局為推廣精緻農業，提升花卉產業技術並推廣在地優質蘭花，台中市大里區農會國光花市(10)日舉辦「111年度春季蘭花評鑑競賽活動」，共330組特色蘭花報名參賽，爭奇鬥艷、美不勝收，經專家評審評分後，由花農何國芳勇奪全場總冠軍。





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農業局表示，此次蘭花評鑑邀請蘭花產業專精人士、資深業者與花卉市場業者共同參與，競賽區分為蝴蝶蘭、嘉德利亞蘭、其他蘭屬、創意禮籃、傳統禮籃五大項目評比，經專家評審們按花材的運用、品質、新鮮、花材主題創意、整體搭配、造型組合以禮籃作品整體感仔細評分，由花農何國芳勇奪全場總冠軍，展壯台大蘭園則拿下全場禮籃總冠軍，副總冠軍為花農張忠寶、施澄村、洪長勇；另冠軍為久達蘭園等15名，特優獎則為花農陳武聰等25名。





▲展壯台大蘭園則拿下全場禮籃總冠軍(圖／農業局提供2022.3.11)







農業局說，台中市花卉種植面積約1,389公頃，其中苗圃類約740公頃，切花類約508公頃(包括文心蘭及百合、唐菖蒲等球根花卉)，蘭花盆花約86公頃，其他盆花則約55公頃，因台中市位處中台灣氣候適宜，有得天獨厚適合種植花卉的氣候環境，花農栽培技術也日益精進，近年憑藉政府的輔導及業者的創新研發能力，造就台灣花卉產業的蓬勃發展。











大里區農會國光花市是台中頗具盛名的觀光花市，大里區農會更連續數年舉辦蘭花評鑑，提供花農們一個良性互相交流、切磋的平台，藉此提升產業競爭力，建立品牌以提高市場認同度，拓展消費通路，此次參賽蘭花自即日起至3月13日在國光花市展出，並於明日下午4時頒獎，週末現場還有蘭花DIY暨農特產品展售活動。



