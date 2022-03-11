俄烏戰爭掀兵役制度檢討潮！前國防部長：應延長役期

俄羅斯入侵烏克蘭引爆歐洲自二戰後最大的軍事衝突，由於台灣也面臨中國軍事威脅，各界關注我國兵役制度事是否符合時宜。前國防部長蔡明憲表示，4個月軍事訓練役期難以成為有效的戰鬥士兵，役期應該延長。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-11 14:35:42｜2022-03-11 14:37:08
時力立委王婉諭今 (11)日舉辦「國防改革：台灣的下一步？我國現行國防政策改革」公聽會，邀請專家學者與國防部代表探討國防改革議題。蔡明憲表示，共軍不斷擾台犯台的霸權企圖及軍事挑釁，台海及亞太安全受到威脅。在客觀條件上，我國必須強化徵兵／募兵並行，以有效落實全民防衛的法定政策，並強化台灣自我防衛能量，對抗中共軍事威脅及挑戰。
蔡明憲指出，新加坡，南韓，以及以色列，皆因為週邊客觀的安全威脅，及為強化自我防衛能量，皆規定役男需服2年或以上的義務役。近10年來我國面臨的少子化的趨勢，每年出生男女嬰兒人數約只16至18萬人，但依立法院法制局估算未來20年，每年役男兵源可能不到6萬5000人，兵源不足是台灣國安危機。
蔡明憲進一步表示，目前僅4個月的軍事訓練役，對軍訓成效及戰場經歷需求，皆有所不足，難成為有效的戰鬥士兵。因此，延長並有效落實役男的軍事訓練，以強化台灣自我防衛的能量，並依國防法律定：有效落實全民國防及全民防衛，統合現役及後備兵力，以遂行防衛固守，重層嚇阻的 軍事安全戰略。