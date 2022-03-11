COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

俄烏戰爭掀兵役制度檢討潮！前國防部長：應延長役期

▲2018年元旦起開始實施募兵制，徵兵制改為4個月軍事訓練役。（圖／軍聞社提供）。（圖／軍聞社提供）
▲2018年元旦起開始實施募兵制，徵兵制改為4個月軍事訓練役。（圖／軍聞社提供）。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-11 14:35:42｜2022-03-11 14:37:08

俄羅斯入侵烏克蘭引爆歐洲自二戰後最大的軍事衝突，由於台灣也面臨中國軍事威脅，各界關注我國兵役制度事是否符合時宜。前國防部長蔡明憲表示，4個月軍事訓練役期難以成為有效的戰鬥士兵，役期應該延長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
時力立委王婉諭今 (11)日舉辦「國防改革：台灣的下一步？我國現行國防政策改革」公聽會，邀請專家學者與國防部代表探討國防改革議題。蔡明憲表示，共軍不斷擾台犯台的霸權企圖及軍事挑釁，台海及亞太安全受到威脅。在客觀條件上，我國必須強化徵兵／募兵並行，以有效落實全民防衛的法定政策，並強化台灣自我防衛能量，對抗中共軍事威脅及挑戰。

蔡明憲指出，新加坡，南韓，以及以色列，皆因為週邊客觀的安全威脅，及為強化自我防衛能量，皆規定役男需服2年或以上的義務役。近10年來我國面臨的少子化的趨勢，每年出生男女嬰兒人數約只16至18萬人，但依立法院法制局估算未來20年，每年役男兵源可能不到6萬5000人，兵源不足是台灣國安危機。

蔡明憲進一步表示，目前僅4個月的軍事訓練役，對軍訓成效及戰場經歷需求，皆有所不足，難成為有效的戰鬥士兵。因此，延長並有效落實役男的軍事訓練，以強化台灣自我防衛的能量，並依國防法律定：有效落實全民國防及全民防衛，統合現役及後備兵力，以遂行防衛固守，重層嚇阻的 軍事安全戰略。

 
▲前國防部長蔡明憲認為東奧正名公投未過，民進黨未表態、未動員要負很大責任。（圖／記者呂炯昌攝, 2018.11.29）
▲前國防部長蔡明憲認為4個月軍事訓練役期，難以訓練成為合格戰鬥士兵。（資料照／記者呂炯昌攝）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀