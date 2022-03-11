宋慧喬拿下338顆鑽石「豁出去」！超低胸照片直接公開
韓星宋慧喬不僅是戲劇天后，更是精品、美妝產品的寵兒，她近期除了投入「金編」金銀淑最新力作《The Glory》拍攝，也有不少珠寶代言等著宋慧喬，她在IG放上宣傳照，一襲黑色低胸禮服，配上338顆切割鑽石製成的皇冠，性感破表。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-11 14:30:00
宋慧喬有著「帶貨女王」稱號，在《現正分手中》配戴、穿過的服飾，都造成民眾瘋狂搶購；不少廠商看準她吸金力，許多代言都指定給喬妹，曾有美國媒體爆料，宋慧喬只要發一篇業配文，不需任何文宣，只要標註品牌帳號，一篇就給48萬美元（約台幣1300萬元）。
宋慧喬近期替珠寶商Chaumet代言，她在IG放上2張宣傳照，穿著低胸設計的細肩禮服配戴白金皇冠，除了秀出白皙手臂，事業線若隱若現，算是她近期尺度最大的造型，貴族、氣質又性感的模樣讓人驚豔。根據她代言的珠寶官網設計說明，該皇冠是由338顆切割鑽、總計24.23克拉的鑽石設計而成，要價不菲。
宋慧喬去年睽違3年復出電視圈，《現正分手中》一播畢，她立即投入《The Glory》拍攝，劇中擔任國小班導師角色，她說：「這部作品是我首次嘗試的復仇題材，作品的色彩與角色都跟我現在不一樣，所以很期待演戲過程中，能展現出我的新表情跟情感。」宋慧喬同時感謝「金編」金銀淑寫出一流劇本。