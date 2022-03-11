唱塔綠班之歌提到「綠畜」挨告　高虹安等3人不起訴

民眾黨立委高虹安、資深媒體人黃暐瀚去年受名嘴朱學恒之邀，在直播節目中合唱「塔綠班」之歌，歌詞中出現「綠畜」兩字，引來網軍圍攻。一名綠營支持者認為受辱，指3人涉嫌妨害名譽。台北地檢署認為，「綠畜」一詞沒有特定針對的對象，與妨害名譽構成要件不符，今（10）日依罪嫌不足，將3人不起訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-03-11 14:13:58｜2022-03-11 14:16:51
2021年9月19日朱學恒在YouTube上傳一段影片，是改編廣告曲「綠油精」的旋律，內容是他和高虹安、黃暐瀚一起合作獻唱，譏諷民進黨支持者的「塔綠班之歌」，不少網友抨擊，身為立委的高虹安言行失當。
一開始，高虹安認為，她遭到「鋪天蓋地的霸凌」，並稱「你們的言行舉止，恰恰會將塔綠班的稱號，深深成為刻在民眾心底的；而後，高虹安決定道歉，稱她9月6日上朱學恒的直播，如同以往在最後要下播的前半小時，主持人和網友留言許願要她唱歌，於是在臨時收到歌詞，還沒有時間仔細琢磨文字的情況下，便跟著現場音樂唱，原本只是直播中的小花絮，未料兩周後朱學恆團隊在未知會狀況下，剪輯該片段成一小時循環播放版本，上傳至網路後引起軒然大波。
她說，自己一時未察，誤用歌詞中之「畜」字，造成社會不必要風波，深感抱歉；她也呼籲，有心人士勿再因政治因素多加渲染，不會針對此事再多做回應。