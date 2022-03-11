升級旅遊安全　觀光局祭「四大升級措施」

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀光局指出，旅遊安全是台灣推動觀光最基本亦是最重要的要求，但同時也是民眾在規劃旅遊時，最容易被忽略的環節，因此一直以來觀光局對於旅遊安全極度重視，並自106年起把每年3月的第3週訂為「旅遊安全宣導週」，希望藉由每年加強宣導旅遊安全，強化大家的旅遊安全意識
觀光局局長張錫聰表示「有安全，才有品質」，旅遊安全是旅遊品質的基礎，也是永續觀光發展的前提，因此祭出景區旅遊、旅宿安全、遊程安全、好行安全升級四大作為。
張錫聰說明，景區旅遊升級包含全台各景區內遊憩設施安全性、乘載量及容流量的管理，定期安全巡檢，包含露營、自行車、遊樂園以及各種水域、陸域遊憩活動，強化相關安全規定、從業人員安全訓練、聯合演練等，以確保遊客的安全。
在旅宿安全升級方面，張錫聰指出，中央及地方會聯合進行觀光旅館不定期稽查與督導旅宿業管理，旅館餐飲服務衛生品質，落實防疫清消，打造安全友善、智慧服務空間的優質住宿環境，加強旅宿的乾淨、衛生，讓遊客能「住得安心、玩得開心」。
針對遊程安全升級，張錫聰解釋，會友旅行社團體旅遊稽查，公布合法旅行社，推動金質遊程，規劃遊程兼具安全與品質，讓遊客可以「放心旅遊、我很滿意」。
至於好行安全升級則是觀光局每年評選優質客運旅運業者加入台灣好行，行車安全有保障，並加強車內清消等防疫措施。配合交通部公路總局合作推動電子化票證功能，地方政府亦共同參與台灣好行升級轉型，提升整體服務及安全品質，鼓勵旅客更願意選擇於重要交通節點轉乘台灣好行便捷地進入景點，「一路暢遊平安行」。
此外，交通部觀光局也結合中央相關部會、直轄市及縣市政府以及轄下各國家風景管理處，針對轄管景區內遊憩特性，於13日至19日旅遊安全宣導週期間，舉辦旅遊安全宣導活動、研習、訓練等，同時提醒旅客務必選擇合法旅行社、合法住宿設施並旅行前、旅行中注意安全，落實旅遊安全防護，讓每位民眾出遊的時候都能夠玩得開心、一路平安。