NBA／嘴綠場邊瘋狂指揮 柯瑞生涯2萬分達標率勇士2連勝
勇士防守悍將「嘴綠」Draymond Green因傷無法出戰今(11)日作客對金塊的比賽，不過他在場邊也沒閒著，瘋狂指揮隊友包含一哥Stephen Curry(柯瑞)，最終勇士在Curry狂飆34分、完成生涯2萬分里程碑的帶領下，以113:102收下2連勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-03-11 14:38:37
Green因傷至今缺席超過2個月，目標本月14日復出，今天隨隊出征客場，首節在場邊被拍到瘋狂指揮Curry，要他傳球給小將Jordan Poole格外搶鏡。
Poole也沒浪費老大哥們的好意，今天替補登場貢獻全隊次高21分5籃板7助攻，尤其最後55秒相差2分，金塊選擇包夾Curry，他把握空檔接連飆進2記三分球殺死比賽。
不過今天重點當然還是Curry，他在第三節投進招牌logo shot拿到生涯2萬分，用最Curry的方式成為「2萬分先生」，今天全場攻下34分9籃板3助攻，帶領勇士收下相隔逾1個月的2連勝。最後鏡頭帶回Green臉上，滿是笑意。
此外，勇士「K湯」Klay Thompson今天20投7中，貢獻18分還在尋找手感，金塊以MVP中鋒Nikola Jokic的23分12籃板9助攻「準大三元」為最佳，先發後衛Monte Morris挹注次高19分。