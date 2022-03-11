綠屏東初選白熱化！曹啟鴻力挺鍾佳濱　莊瑞雄回應了

民進黨屏東縣長黨內初選競爭激烈，前縣長曹啟鴻今（11）日召開記者會，表態力挺立委鍾佳濱，也認為立委周春米應該入閣、立委莊瑞雄應繼續為黨辯護。對此，莊瑞雄今日下午回應，非常感謝曹啟鴻過去對自己的大力力挺，還有對自己現在的肯定，自己如果當縣長，要以高雄為指標，一項一項努力超越屏東、超越高雄。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-11 14:35:09
曹啟鴻今日召開記者會說，8年前他曾推薦周春米擔任不分區立委，也肯定後來她的法律專業背景、以及在國會的表現，周春米是好的不分區，如果她留在內閣歷練，法律人才在內閣很需要，法律人才有很多可以發揮空間，希望珍惜人才。
對於莊瑞雄，曹啟鴻認為確實兼具好口才與明快思路，且為民進黨辯護口才一流，好人才要留在適當的位置，這是屏東未來不可或缺的強棒。
對此，莊瑞雄表示，非常感謝曹啟鴻過去對自己的大力力挺，還有對自己現在的肯定。屏東人期待的屏東，不能停留在過去的經驗，也不能停留在現在。
莊瑞雄說，過去的屏東沒有重大建設，現在屏東受到總統蔡英文、行政院長蘇貞昌大力支持，屏東人期待屏東可以脫胎換骨，「我如果當縣長，要以高雄為指標，我要一項一項努力超越屏東、超越高雄」。