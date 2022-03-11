擴大匡列醫護人力短缺！指揮中心3點應變：可免隔離返工

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一、適用對象：醫療機構和長期照護機構工作人員。惟高傳播風險之密切接觸者(如家戶內接觸者、未穿戴適當防護裝備執行插管或支氣管鏡等高風險醫療行為等形式之暴露等)、非屬必要性之工作人員及免疫不全等工作人員不適用。
二、醫療照護機構提前返回工作建議：
(一)已完成接種COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上之無症狀密切接觸者：於1次核酸檢驗結果為陰性後，可返回工作，並於與確定病例最後一次接觸次日起第3、7、10日各再進行一次核酸檢驗，其後比照居家隔離者於自主健康管理期間之相關採檢規定。
(二)未完成接種COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上之無症狀密切接觸者：居家隔離至與確定病例最後一次接觸次日起7日。居家隔離期滿時，於1次病毒核酸檢驗結果為陰性後，可返回工作，並於與確定病例最後一次接觸次日起第10日再進行一次核酸檢驗，其後比照居家隔離者於自主健康管理期間之相關採檢規定。
(三)除前揭規定外，經傳染病防治醫療網網區指揮官同意者，得視疫情需要調整返回工作建議。
指揮中心呼籲，請醫療機構和長照機構訂有人力備援計畫，評估人力需求及適當配置，落實感染管制措施，以因應可能遭遇之人力困境，共同嚴守醫療防線。指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略，完善醫療照護體系，確保醫療量能充足以因應疫情。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。