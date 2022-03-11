《咒》導演柯孟融被爆「硬上女生」　本人現身回應了

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針對網紅臉書發文指他吸大麻、侵犯女性，柯孟融說：「他說的可怕事情我都沒有做，我已發了不自殺聲明，我是不會自己消失的，已把證據交給律師，會提告！」柯孟融無奈又不解地問：「為何要在這時間傷害我的電影？」
電影公司代表補充，這起事件已託律師處理，目前進入司法程序，不回再回應任何問題。（編輯：楊穎軒）
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