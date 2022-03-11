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《咒》導演柯孟融被爆「硬上女生」　本人現身回應了

▲導演柯孟融遭爆負面新聞。（圖／柯孟融微博）
▲導演柯孟融遭爆負面新聞。（圖／柯孟融微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-11 14:50:29｜2022-03-11 15:33:32

38歲導演柯孟融的恐怖片《咒》下週上映，今（11日）卻遭網紅「許振得 阿得」爆料他在工作室「吸大麻又硬上女生」，由於柯孟融前年才娶美女主播宋燕旻，消息令外界震驚，今（11日）他與老婆出面開記者會，嚴正聲明：「認識我的人都知道，我不會做這麼可怕的事！」

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▲柯孟融曾執導電影《絕命派對》、《打噴嚏》，在業界小有名氣。（圖／柯孟融微博）
▲柯孟融曾執導電影《絕命派對》、《打噴嚏》，在業界小有名氣。（圖／柯孟融微博）
▲柯孟融的老婆是華視主播宋燕旻。（圖／宋燕旻臉書）
▲柯孟融的老婆是華視主播宋燕旻。（圖／宋燕旻臉書）
柯孟融表示，原本致電爆料的網紅想了解情況，對方似乎有黑道背景，開口就跟他要500萬，為了電影好本打算協商，但他只是從拍學生製片起家的導演，沒有500萬，該網紅只要錢，想了一晚認為被恐嚇，便沒有再跟對方聯繫，目前心裡有點恐懼。

針對網紅臉書發文指他吸大麻、侵犯女性，柯孟融說：「他說的可怕事情我都沒有做，我已發了不自殺聲明，我是不會自己消失的，已把證據交給律師，會提告！」柯孟融無奈又不解地問：「為何要在這時間傷害我的電影？」

電影公司代表補充，這起事件已託律師處理，目前進入司法程序，不回再回應任何問題。（編輯：楊穎軒）

▲柯孟融聲明。（圖／宋燕旻臉書）
▲柯孟融律師聲明。（圖／宋燕旻臉書）
▲▼網紅「許振得 阿得」全文。（圖／許振得 阿得臉書）
▲▼網紅「許振得 阿得」全文。（圖／許振得 阿得臉書）
▲▼網紅「許振得 阿得」全文。（圖／許振得 阿得臉書）
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