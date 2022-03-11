否認有開發化武！澤倫斯基反問：俄國還為我們準備了什麼
俄羅斯近日指控烏克蘭，讓美國在其土地上設立實驗室，以利進行美國的軍事生物計劃，開發化學或生物武器，因而要求聯合國安理會於11日召開會議。對此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）出面反駁，同時也表達對俄國這項指控的擔憂，因為莫斯科對別人的控訴，常常代表克里姆林宮本身要做的事。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-11 14:55:07
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，澤倫斯基針對他口中的「俄國虛假信息」進行了反擊，這些信息暗示烏克蘭正在準備發動化武攻擊。
澤倫斯基於當地時間週四在社群網站上發布的1段影片中指出，烏克蘭沒有開發化學武器或大規模殺傷性武器，莫斯科這項指控，反而讓他非常擔心俄國的真實意圖，因為：「我們一向堅信，如果你想知道俄羅斯的計劃是什麼，就看看它指責別人什麼。」
澤倫斯基聲稱，自己是1個正常國家的元首，也是2個孩子的父親，他所在的土地不會開發大規模殺傷性武器，並反問俄羅斯，是否打算對烏克蘭進行什麼「去化學化」的攻擊：「用氨？用磷？你還為我們準備了什麼？」並揚言若俄羅斯真的對烏克蘭做出這類的事，必將受到國際社會最嚴厲的制裁。
報導也提到，美國駐聯合國代表團發言人達爾頓（Olivia Dalton）表示，俄國此舉正是1個警告訊號，即俄國可能透過發起假旗行動（False flag），以證明其利用生物或化學武器襲擊的行為是正當的。