印度男解隔14天才確診！基因定序出爐　與防疫旅館無關

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所幸，今日基因定序結果出爐，確定與其曾入住防疫旅館之其他確診個案不同，故維持印度境外移入之判定，與防疫旅館事件無關。
▲案21061印度男基因定序出爐，與防疫旅館群聚案無關，仍列為境外移入。（圖／ＣＤＣ提供）
不過，指揮中心發言人昨日就提到，與該個案在同間餐廳工作的員工和老闆，共4人均匡列採檢，結果尚未出爐。北市衛生局也強調，該餐廳Dazzle Indian cuisine已經進行清消，並同時發出48則簡訊，提醒與足跡重疊的民眾，若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽，流鼻水等疑似症狀，請盡速到採檢站採檢。
至於防疫旅館群聚案，指揮中心於3/4表示，將3例境外移入改判為本土個案，分別為案20016、20010與20256，經疫調發現，均和台北某防疫旅館同樓層境外移入案19934相關，詳細感染情況，以及後續疫調原因，相關單位正在釐清中。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。