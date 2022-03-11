律師處理完大S離婚！爆福原愛電話求救　內容大公開

福原愛跟江宏傑離婚官司開打，曾幫于美人、柯以柔、何如芸、大S、理科太太等人打離婚官司的賴芳玉律師，上TVBS《看板人物》透露因為接到福原愛越洋求救電話，無論如何「我很願意幫助這個女性」，撇除社會輿論不提，賴芳玉坦言是想幫助她與江宏傑的一雙兒女。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-11 15:06:58｜2022-03-11 15:09:46
賴芳玉律師表示，通常處理公眾人物離婚官司，都是與對方的經紀人、助理接洽，「但福原愛是直接從日本打電話來」，她知道這件案子棘手，加上中日媒體都把福原愛批評成「惡女」，但賴芳玉認為，眾人對於在婚姻中的女性有過多期待，「當這個女人犯了社會媒體認為的錯的時候，她的譴責好比像傳統世代被浸豬籠的遭遇，就是被公審」，所以自己在處理案件時，非常替福原愛抱不平，「我很願意幫助這個女性」。
賴芳玉解釋並非在做「逆風的事」，她認為這件案子最大的關鍵在於「孩子」，相信沒有一個孩子想看父母吵架，「我愛我的媽媽，但大家都在罵我媽媽」、「難以啟齒說我媽媽是誰」，賴芳玉坦言沒人在乎孩子的感受，「所以這個家庭，就是你一定要去幫助的家庭」。
律師表示，她相信離婚並非只有一方的錯，或許司法不會站在你這邊，但家事法庭跟她的想法一定一樣，「都會想幫助這個家、幫助這孩子，『所以再難我也要接』」。