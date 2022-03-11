打造旗艦型運動園區 高市三民運動中心2024年啟用
高市府今（11）日宣布新建第三座運動中心－「三民運動中心」，市長陳其邁率市府團隊出席啟動儀式時表示，高雄預計打造13個運動中心，三民運動中心總經費約4億元，希望打造符合全年齡多功能的運動中心，預計今年7月動工，2024年完工，完工後將是高市旗艦型運動中心。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-03-11 17:00:00
根據統計高市三民區有33萬人口，是高雄是人口第二多的區域，三民運動中心將坐落在陽明國中學區，鄰近科工館、台鐵正義火車站、澄清湖風景區、中山高速公路及商圈，將設計有TRX（懸吊式阻抗訓練）、飛輪教室，並結合原本的屋頂上槌球場，以及周遭的中央網球場進行整建，將提供市民一個規劃最完整、功能最齊全、適合全年齡運動的處所。
陳其邁表示，高雄預計打造13座運動中心， 三民區有33萬人口，是高雄人口數第二大區，對室內運動場館有迫切需求，市府將於陽明溜冰場原址改建，地理位置適中、交通便捷，且運動中心的規劃完整、功能齊全，適合老人家的槌球運動、年輕人喜歡的TRX及飛輪，其他各種球類運動、溫水游泳池的設置，應有盡有，三民運動中心2年後完工啟用，將會是一座旗艦型的運動園區，成為在地居民運動休閒、交朋友的最佳場域。
副市長史哲表示，由曹毅豪建築師事務所操刀設計，其為夢時代購物中心建築師群之一，整體外觀和色彩活潑明亮，以灰白色為主體，搭配橘黑跳色呼應運動元素，內部規劃有可獨立運作的商業空間，提供生活消費休憩的機能。包括中央前瞻基礎建設預算補助和市府自籌款，總經費為4.01億元。
運發局長侯尊堯也說，三民運動中心總樓地板面積約2542坪，具有25公尺水道溫水游泳池、綜合球場、韻律、瑜 珈教室、桌球室、TRX教室及飛輪教室等基本設施，也設置兒童專屬戲水池、兒童肌耐力訓練室，另因應老年化需求，也建構無障礙停車位、溫水游泳池無障礙入水設施、無障礙洗腳池、無障礙衛浴空間及屋頂槌球場。