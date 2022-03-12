古代基輔版「美女沙皇」！為一人屠一城　護國聖女奧爾加

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奧列格能征善戰，在他統治時期，古代羅斯國家略現雛形，然而，他的繼位者並非是他的兒子，而是第1代諾夫哥羅德大公留里克（Rurik of Ladoga）託孤給他的伊戈爾，因此也有人說，伊戈爾與奧爾加是屬於政治聯姻。
西元912年左右，伊戈爾開始正式統治起基輔羅斯，奧爾加則成為大公夫人。與前任的奧列格一樣，伊戈爾在政治和軍事上非常有才華，也繼承了奧列格的擴張政策，積極同化周遭的原始斯拉夫部落，戰事連連告捷，野心膨脹的伊戈爾，甚至開始2度入侵拜占庭帝國，率兵攻打君士坦丁堡，卻嚐到少有的敗績，拜占庭士兵使用的「希臘火」讓伊戈爾的的軍隊死傷慘重、實力大減。
消息傳回基輔周邊後，很多原先歸順的部落都開始蠢蠢欲動，想要擺脫伊戈爾的控制，其中威脅最大的就是德列夫利安人，查覺到部落叛變意圖的伊戈爾，隨即向德列夫利安人發出警告，並在索貢巡行時，逼迫德列夫利安人上繳加倍的貢品和黃金，結果被憤怒的德列夫利安人以極為殘酷的方式殺害，奧爾加也因此成了寡婦。
伊戈爾死後，年僅3歲的斯維亞托斯拉夫（Sviatoslav I）繼承了基輔羅斯大公的位置，由於年齡太小，就由母親奧爾加攝政，而犯下大錯的德列夫利安人，一方面為了避免遭到報復，一方面也許是輕視孤兒寡母，加上看到奧爾加美艷動人，便派來一團使者，建議她改嫁給他們的首領馬爾公爵（Prince Mal），但他們沒料到的是，奧爾加根本不是什麼弱女子，後來發生的事，也證明她手段毒辣，對付殺夫仇人沒有任何的心慈手軟。
德列夫利安人的放肆與羞辱，讓奧爾加感到非常憤怒，但她也明白政權不穩之際，不宜與對方直接衝突，於是她表面上不動聲色，對使臣們非常客氣，先是安排他們休息，承諾會給他們回覆和應得的尊榮，然後趁他們毫無防備之時，下令將他們活埋致死，據說這項殘酷的作業進行時，奧爾加就站在坑前，詢問那些驚恐的使臣，這樣是否有符合他們「對尊榮的期待與口味」。
與此同時，奧爾加也沒讓風聲有任何走漏到德列夫利安部落的機會，當手下還在為活埋坑填土時，她就派使者帶著自己的親筆信送去給馬爾，表示願意嫁給對方，但只派20個使臣根本不夠，應該派遣1支更大規模的提親隊伍才行，最好是由德列夫利安最尊貴的菁英組成。
馬爾公爵見信，誤以為真能抱得美人歸，就又派出1支豪華隊伍，成員大多是德列夫利安的統治階級，趕往基輔。奧爾加一樣熱情的歡迎了他們，請他們去浴室清洗一下、除去路上沾染的風塵後，再來商討婚事；結果迎親隊伍剛走進大浴室，奧爾加就立刻將門鎖上，用一把火把他們全部燒死了。
隨後，奧爾加又給馬爾公爵寫了信，要求對方在「殺死她丈夫伊戈爾的城裡」（伊斯科羅斯），準備好大量的蜂蜜酒，讓她可以為亡夫暢飲、哭泣並舉行葬禮，之後再迎接下一段婚姻；緊接著又帶人親自去到伊斯科羅斯，聲稱是自己想趕快見到馬爾，所以快馬加鞭，使節團隨後就會趕到。深信不疑的馬爾，不但滿足奧爾加所有要求，還讓一大票德列夫利安人一起赴宴喝酒，等到酒酣耳熱、德列夫利安人全都酩酊大醉之際，求親宴席瞬間變為殺戮現場，馬爾公爵等人全數被殺，扔進了事先挖好的大坑中。
已經殺了這麼多人，但奧爾加仍不滿足，根據無法被求證的史料記載，她告訴伊斯科羅斯城的平民，願意饒恕他們，也不要他們上繳什麼昂貴的貢品，只要每戶人家都進貢幾隻鴿子即可；以為可以活命的德列夫利安人立刻照辦，結果奧爾加的人馬出城後，就在鴿子腳上綁了浸滿油的破布，點燃之後再放牠們飛回城內，無數的房子就這樣陷入火海，好不容易逃出城門的平民，卻發現外面早已被奧爾加的大軍團團圍住，就這樣，數以千計的人被殺，剩下的則被變賣為奴，直到這個時候，奧爾加才真正有了大仇得報的感覺。
回到基輔羅斯的奧爾加，繼續為年幼的兒子掌管國家大事，以攝政的地位，直接掌控國家大權，直到兒子成年、開始到處征戰後，奧爾加都還算是基輔羅斯的實際統治者，因此在有些文獻中，也尊稱她為「女大公」。
雖然血腥屠城的傳說，讓奧爾加蒙上一層殘酷的面紗，但實際上，在她統治下的基輔羅斯，內政外交都相當傑出、有序。伊斯科羅斯城一事讓奧爾加威名大振，也讓周圍部落見識到她生為女子，卻絲毫不輸男人的氣魄，得到古羅斯人民乃至各斯拉夫部族的敬畏。
奧爾加也明白，只靠戰爭和殺戮是無法治理好國家的，索貢巡行這種原始野蠻的徵稅制度，只會招致各部族的仇恨，於是便展開稅賦改革，還頒布了一系列的法令，通過成文法條來治理廣袤的國家，也增強了基輔羅斯核心與各斯拉夫部族的連結。對外方面，她亦主張與東羅馬（拜占庭帝國）和平共榮，並多次造訪君士坦丁堡，改善了長年來與東羅馬的敵對關係，甚至還在那裡受洗。
儘管奧爾加沒能讓她的兒子，斯維亞托斯拉夫也接受基督信仰，但奧爾加對信仰的態度，確實影響了她的後代，基輔羅斯和拜占庭帝國從此建立了千絲萬縷的聯繫，變得更加歐洲化，而奧爾加也在死後百年被俄羅斯正教會追封為聖人。