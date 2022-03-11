移工月領66K「拿命在換」 加班134小時有違勞基法
《四方報》報導，日前，一張移工薪資條在網路上爆紅，高達66K的月薪引發網友熱議，細看薪資條則可發現，移工加班時數高達134個小時，簡直是「用命在換」。勞動部跨國勞動力管理組簡任視察葉明如向《四方報》表示，工廠移工受勞基法保障，一個月工時上限46小時，此案雇主恐有違法之處，未來也會多多向移工宣導勞動法令及權益。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-11 15:05:48
根據《爆廢公社二館》原文中移工的薪資條顯示，其固定薪資為兩萬五左右，但加上加班費後數字達到6,6336元，扣除仲介、住宿和稅金，實拿數字為5,9899元。該移工平日加班時數高達134個小時，休假日也多加班15天。移工底薪25250元，靠高強度加班達到月薪6萬、8萬的收入，類似新聞屢見不鮮，但雇主可能已經涉有違法。
葉明如指出，來台移工分為產業移工和社福移工，前者受到勞基法保障，而根據勞基法32條規定，一個月加班時數上限為46小時，事業單位經過工會或勞資會議同意後可彈性放寬加班時數上限，單月最高可加班54小時，每3個月不得超過138小時，「這個移工案例1個月加班到134小時，雇主已經涉有違法之處」。
葉明如表示，地方的勞檢單位不定期會到工廠抽查，或是在收到檢舉時進行檢查，防止違法情事；勞動部也建置跨國勞動力權益維護資訊網站，以四國語言宣導移工須知的勞動法令，並推出Line手機軟體，提供移工個人化資訊推播服務，希望讓移工了解自身的權益。呼籲雇主和移工，加班應在法令規範的合理限度內，雇主未能善盡管理義務，導致違法情事發生，也將依法受罰。